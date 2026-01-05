Peste 200 de polițiști băcăuani, la datorie în minivacanța de început de an

În perioada 01–04 ianuarie a.c., peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat zilnic pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului, pe durata minivacanței de început de an.

În acest interval, polițiștii au intervenit la peste 350 de apeluri ale cetățenilor, dintre care 272 au fost sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Totodată, au fost organizate multiple acțiuni preventive, fiind aplicate aproximativ 450 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 220.000 de lei. Dintre acestea, 218 sancțiuni au fost aplicate sub forma avertismentului.

La nivelul județului Bacău au fost înregistrate 86 de fapte de natură penală, iar 10 autori de infracțiuni au fost prinși în flagrant delict.

Pe linie rutieră, pentru abaterile constatate, polițiștii au reținut 51 de permise de conducere, dintre care 6 pentru depășirea vitezei legale și 5 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 16 certificate de înmatriculare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău precizează că, în perioada menționată, nu au fost înregistrate fapte grave și nu s-au produs evenimente rutiere grave.

„Mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că menținerea unui climat de siguranță publică pe timpul sărbătorilor este un efort comun. Respectarea legii salvează vieți”, transmit reprezentanții IPJ Bacău.

Polițiștii băcăuani vor continua și în perioada următoare activitățile specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în județ.