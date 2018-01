Polițiștii din Bacău au confiscat peste 190.000 de țigarete de contrabandă de la o femeie de 32 de ani, depistată la volanul unui autoturism care se deplasa pe raza localității Nicolae Bălcescu. Două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii au depistat o femeie de 32 de ani, din județul Teleorman, care se afla la volanul unui autoturism care se deplasa pe raza localității Nicolae Bălcescu, în autovehicul aflându-se şi un bărbat de 50 ani, tot din judeţul Teleorman. Din verificările polițiștilor a rezultat că în interiorul mașinii se afla cantitatea de 190.600 țigarete, fără timbre de acciză corespunzătoare. Țigaretele, în valoare aproximativă de 104.000 de lei și suma de 2300 lei găsită în autoturism, au fost ridicate în vederea confiscării. Față de femeia de 32 ani şi bărbatul de 50 ani s-a luat măsura reținerii pentru 24 ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste, limita a 10.000 ţigarete. 0 SHARES Share Tweet

