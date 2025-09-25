Peste 1,8 milioane de copii din România, privați de fructe și legume proaspete

România riscă să piardă fondurile europene destinate alimentației școlare, în timp ce copiii și producătorii locali rămân principalii pierzători ai unui blocaj administrativ. La începutul anului școlar 2025-2026, peste 1,8 milioane de elevi și preșcolari nu au primit porțiile zilnice de fructe și legume proaspete, deși Uniunea Europeană alocase banii necesari. Programul european pentru școli, care sprijină consumul de fructe, legume și lactate, funcționează cu succes în majoritatea statelor membre, dar în România rămâne suspendat din cauza lipsei unei hotărâri de guvern.

Programul are o istorie de peste un deceniu la nivel european, fiind creat pentru a încuraja obiceiurile alimentare sănătoase și pentru a combate obezitatea infantilă. Uniunea Europeană contribuie anual cu sute de milioane de euro, din care o parte semnificativă revine României. Condiția este ca autoritățile naționale să elaboreze cadrul legal pentru derularea proiectului și să asigure cofinanțarea minimă.

În lipsa acestui pas, fondurile nu pot fi accesate și, mai grav, se pierd. Situația actuală este cu atât mai critică cu cât fermierii români au investit deja masiv în pregătirea logisticii: camere de depozitare, spații de ambalare, transport frigorific și personal suplimentar. Produsele perisabile, cumpărate sau recoltate anticipând contractele cu școlile, stau nefolosite. Mulți producători mici, care depindeau de aceste livrări, sunt acum pe marginea prăpastiei financiare. Asociația FRULEG-RO, care reprezintă producătorii de fructe și legume, avertizează că pierderile devin ireversibile.

„Am investit, am pregătit logistica, am onorat toate cerințele. Fiecare zi de întârziere ne apropie de faliment”, declară Lucian Florea, președintele organizației. Fermierii atrag atenția că în lipsa programului, lanțurile locale de aprovizionare se destramă, iar piața internă va fi și mai vulnerabilă la importuri. De partea cealaltă, părinții și organizațiile civice semnalează impactul direct asupra copiilor. Într-o țară unde studiile arată că un copil din trei are probleme de nutriție, lipsa fructelor și legumelor distribuite gratuit în școli agravează decalajele sociale. Senatorul AUR de Bacău Dana Ștefănescu a adresat o interpelare în Parlament pe această temă, solicitând un răspuns Guvernului.

Pentru mulți elevi din mediul rural sau din familii cu venituri reduse, aceste porții reprezentau singura sursă constantă de hrană sănătoasă. Blocajul administrativ nu afectează doar sănătatea copiilor și veniturile fermierilor, ci și credibilitatea României în fața Comisiei Europene. Bruxelles-ul a mai sancționat în trecut întârzierile țării noastre în implementarea programelor cu finanțare europeană. Repetarea situației riscă să ducă la o diminuare a fondurilor viitoare și la etichetarea României drept un partener neserios în gestionarea banilor europeni.

În alte state membre, programul european pentru școli a devenit o platformă de succes pentru educația nutrițională. În Franța, Germania sau Polonia, distribuția de fructe este corelată cu lecții despre alimentația sănătoasă, vizite la ferme și parteneriate cu producătorii locali. România are șansa să urmeze acest model, dar tergiversarea deciziilor politice transformă oportunitatea într-un eșec de proporții.

Copiii așteaptă fructe, fermierii așteaptă decizii, iar Uniunea Europeană așteaptă rezultate. Fiecare zi pierdută adâncește criza și pune în pericol nu doar un program de succes, ci și imaginea României ca stat membru responsabil. Este momentul ca guvernul să treacă de la indecizie la acțiune, altfel o inițiativă menită să aducă beneficii comunității se va transforma într-un nou exemplu de incompetență birocratică.

„Impactul direct asupra copiilor este dramatic. Peste 1,8 milioane de elevi și preșcolari au început școala fără fructe și legume proaspete. Programul european creat pentru a combate obezitatea infantilă și pentru a promova alimentația sănătoasă este blocat, iar efectele asupra sănătății copiilor se vor vedea pe termen lung, mai ales în comunitățile vulnerabile, unde aceste porții reprezintă adesea singura sursă constantă de hrană proaspătă.”

– Lucian Florea, președintele Asociației FRULEG-RO



România, tot mai departe de Europa



În timp ce România întârzie, alte state membre arată că se poate:

– Franța: distribuie zilnic fructe proaspete, integrate cu campanii educative în școli.

– Germania: implică fermieri locali și include lecții de nutriție.

– Polonia: peste 7 milioane de elevi primesc porții regulate de fructe și legume, cu rezultate demonstrate asupra sănătății.

– Spania: toate școlile oferă zilnic fructe și legume, minimum 45% de sezon și locale. Blocajul din România înseamnă pierderi pentru copii, fermieri și țară. Fiecare zi de întârziere este o zi în care sănătatea copiilor și investițiile producătorilor sunt ignorate.

“Ignoranța Guvernului costă! Merele românești se strică în depozite, iar copiii nu primesc fructe sănătoase. Nu putem accepta ca fermierii și copiii noștri să fie sacrificați prin amânări fără sens”.

– s enator AUR Dana Ștefănescu