Peste 100 de kilograme de pește, recuperate de pe lacul Galbeni după o acțiune împotriva braconajului piscicol

O acțiune desfășurată pe timpul nopții de reprezentanții unui ONG de protecție a apelor și voluntari s-a încheiat cu recuperarea a aproximativ 100 de kilograme de pește și abandonarea echipamentelor folosite de presupuşi braconieri, în zona podului de la autostradă de pe lacul Galbeni, județul Bacău.

Potrivit Centrului Regional Ecologic (CRE), o echipă de braconieri recidiviști din comuna Letea Veche ar fi introdus plase monofilament în apă, profitând de întuneric. Aceștia au fost surprinși în timpul acțiunii și au fugit spre o stână aflată în apropiere, apoi prin grădini și curți din zonă.

În urma intervenției, au fost abandonate mai multe plase de pescuit, o barcă încărcată cu pește și plase, precum și saci cu captură. Cantitatea totală recuperată a fost estimată la circa 100 de kilograme de pește, în special plătică, dar și crap și caras.

Reprezentanții CRE au precizat că exemplarele găsite vii au fost eliberate în apă, iar peștii morți au fost eliminați conform prevederilor legale.

Organizația atrage atenția asupra proporției dintre amploarea fenomenului de braconaj piscicol și resursele limitate de control existente la nivel județean, susținând că astfel de activități ilegale au loc frecvent pe apele publice din România.

„O singură echipă de braconieri poate distruge sute de kilograme de pește reproducător într-o singură noapte”, au transmis reprezentanții ONG-ului.

CRE activează de peste 20 de ani în domeniul protecției apelor din județul Bacău. Potrivit organizației, în anul 2025 au fost prinși în flagrant 20 de braconieri pe zonele monitorizate, iar în 2026 au fost depistate deja alte patru persoane implicate în activități ilegale de pescuit.