Peste 1.200 de cazuri de infecții respiratorii și 256 de pneumonii raportate într-o săptămână în județul Bacău; nu s-au mai înregistrat cazuri noi de gripă

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a anunțat că, în perioada 27 aprilie – 3 mai 2026, la nivelul județului au fost înregistrate 1.278 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 49 au necesitat internare.

Potrivit datelor transmise de DSP Bacău, cele mai multe cazuri de afecțiuni respiratorii au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, categorie unde s-au înregistrat 368 de îmbolnăviri.

În aceeași perioadă, au fost raportate 256 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, 86 dintre pacienți necesitând internare. Cele mai multe cazuri din această categorie au fost înregistrate la persoanele de peste 65 de ani.

Reprezentanții DSP precizează că, în intervalul analizat, nu au fost înregistrate cazuri noi de gripă în județul Bacău.

De la începutul sezonului de monitorizare, autoritățile sanitare au raportat un total de 2.778 de cazuri de gripă tip A și B la nivelul județului. Cele mai afectate categorii de vârstă au fost copiii între 5 și 14 ani, cu 838 de cazuri, și grupa 2-4 ani, cu 594 de îmbolnăviri.

DSP Bacău recomandă populației respectarea măsurilor de igienă și prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor respiratorii persistente sau severe.