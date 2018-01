– numărul de locuri a fost suplimentat pe zile, în funcție de examinatorii disponibili – cele 1.000 de locuri pot fi ocupate în lunile următoare O veste bună vine dinspre Instituția Prefectului județului Bacău pentru condidații înscriși în cursa pentru obținerea unui permis de conducere. Începând de luni, 22 ianuarie 2018, conducerea Serviciului Public Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Bacău va suplimenta locurile disponibile pentru examinare, proba practică. Informația este valabilă pentru toate centrele de examinare (Bacău, Onești, Moinești), în vederea obținerii permisului de conducere pentru toate categoriile. Reamintin că Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, a delegat pe o perioadă de șase luni, șase lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor, în vederea descongestionării aglomeraţiei de la ghişee, cât şi pentru reducerea perioadei de așteptare pentru susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere. Începând de luni, se va suplimenta numărul de examinatori la proba practică, astfel încât, pentru sfârșitul lunii ianuarie și lunile ce urmează, vor fi suplimentate locurile disponibile pentru această activitate. Candidații se pot reprograma Persoanele aflate pe lunga listă de așteptare întocmită pentru susținerea examenului auto, proba practică, pot opta pentru o zi/dată mai apropiată programării inițiale. Candidații trebuie să țină legătura cu instructorii auto, iar pentru o mai bună gestionare a timpului se pot adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor, începând cu 22 ianuarie 2018. Cererile solicitanților vor fi soluționate în limita locurilor disponibile. Mai multe ghișee Prefectura Bacău precizează că în perioada următoare, va funcționa un ghișeu destinat exclusiv persoanelor juridice care solicită înmatricularea, transcrierea, radierea autovehiculelor. În același timp, serviciul va fi organizat și cu un ghișeu pentru programare on-line în vederea înmatriculării vehiculelor, două ghișee pentru persoane fizice, cu bonuri de ordine și un ghișeu pentru eliberare autorizații provizorii, cu bonuri de ordine și programare on-line. Detalii se pot obține accesând link – ul http://www.prefecturabacau.ro/meniu-dreapta/permise-de-conducere-inmatriculari-vehicule/. Reamintim că și în anul 2018 se continuă programul de lucru în zilele de sâmbătă pentru activitatea de examinare în vederea obținerii permisului de conducere. 23 SHARES Share Tweet

