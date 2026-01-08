Pescobar își face Festival. La Slănic Moldova

Evenimentul de iarnă „Slanik” va avea loc la Slănic Moldova, fiind organizat de Pescobar (Paul Nicolau) împreună cu Clubul Kaya din Onești. Evenimentul va aduce pe scenă artiști cunoscuți din România și din afara țării, iar biletele sunt deja aproape epuizate, semn al interesului uriaș din partea publicului.

Pescobar, originar din Onești, a devenit celebru după ce a lansat lanțul de restaurante Taverna Racilor, pornind în 2013 de la o idee inspirată din copilărie. Astăzi, afacerile sale au ajuns să producă zeci de milioane de euro, iar brandul său este unul dintre cele mai vizibile din HoReCa.

„Slanik nu este doar un festival, ci un pariu pe viitorul Slănicului Moldova. Vrem să arătăm că aici se poate face distracție la nivel mare. Nu facem un eveniment de formă, ci unul care să rămână în memoria oamenilor”, a declarat Pescobar.

Complexul Racoviță, spațiu recent revitalizat, va fi transformat într-o scenă spectaculoasă, cu decoruri de iarnă și seri pline de muzică. Organizatorii promit surprize, momente speciale și un line-up care va ține publicul în priză până dimineața.

Detalii despre eveniment pe www.slanik.ro