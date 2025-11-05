Persoanele fizice nu mai pot folosi petarde și artificii decât în limite stricte

Începând cu anul 2025, persoanele fizice nu mai pot achiziționa și folosi pentru uz personal petarde, artificii de spectacol sau dispozitive pirotehnice de scenă, conform Legii nr. 92/2025, care modifică și completează Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Această lege aduce schimbări importante în modul în care publicul larg poate interacționa cu articolele pirotehnice, reducând riscurile accidentelor și sporind siguranța în timpul evenimentelor festive.

Concret, persoanele fizice vor putea utiliza doar articolele din categoria F1, considerate cu risc foarte scăzut și nivel de zgomot neglijabil, destinate, în general, utilizării în spații restrânse, cum ar fi locuințele sau grădinile proprii. Exemple de astfel de articole includ artificiile de brad, bețișoarele bengale, focurile de artificii de mici dimensiuni, jerbele, granulele scânteietoare, confetti sau bobițele explozive. Pentru acestea, utilizatorii trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile de siguranță furnizate de producător și trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani. Nu există restricții privind intervalul orar sau distanța de siguranță pentru folosirea articolelor F1.

În schimb, articolele pirotehnice din categoriile F2, F3 și F4, precum și cele din categoriile P1 și P2, vor putea fi manipulate doar de pirotehnicieni autorizați. Aceste categorii includ petarde de Anul Nou, pocnitori mari, artificii de scenă și dispozitive pirotehnice de divertisment cu risc ridicat, care prezintă un nivel de pericol semnificativ pentru neprofesioniști. Organizarea de jocuri sau spectacole cu astfel de articole necesită avize speciale, inclusiv acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență și al poliției locale.

De asemenea, articolele pirotehnice din categoria P1, destinate vehiculelor (inclusiv airbaguri și pretensionarea centurilor de siguranță), pot fi deținute de persoanele fizice doar integrate în vehicul sau în piesa detașabilă a acestuia. Practic, utilizarea lor individuală sau pentru divertisment este interzisă.

Legea prevede și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor. Pentru activitățile desfășurate fără drept, cum ar fi achiziționarea, folosirea, depozitarea sau comercializarea articolelor pirotehnice interzise, amenzile pentru persoanele fizice variază între 1.000 și 7.500 de lei, iar pentru persoanele juridice acestea se dublează. În plus, utilizarea articolelor pirotehnice pentru tulburarea ordinii publice poate atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind ordinea publică. Comercializarea articolelor F1 de către persoane fizice sau juridice neautorizate constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare de la trei luni la un an sau amendă.

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică, în luna octombrie 2025, un proiect de hotărâre de guvern care propune actualizarea HG nr. 1102/2014 privind punerea pe piață a articolelor pirotehnice, astfel încât să se alinieze noilor dispoziții din Legea nr. 92/2025. Printre modificările propuse se numără definirea clară a pirotecticianului, restricționarea dreptului de manipulare și utilizare a articolelor pirotehnice periculoase doar la specialiști autorizați și eliminarea vârstei minime pentru achiziționarea articolelor care nu mai pot fi puse la dispoziția publicului.

Poliția Română recomandă populației să achiziționeze articolele pirotehnice doar din surse autorizate, să evite cumpărarea acestora online sau din locuri neautorizate și să verifice informațiile de pe ambalaj, care trebuie să fie redactate în limba română. Totodată, minorilor nu trebuie să li se permită accesul la articolele pirotehnice, chiar dacă acestea par inofensive sau de mici dimensiuni.

Noile reguli urmăresc reducerea accidentelor și prevenirea incidentelor în timpul sărbătorilor și a evenimentelor festive, transferând responsabilitatea pentru utilizarea articolelor pirotehnice cu risc ridicat în mâinile profesioniștilor autorizați. Această schimbare reprezintă un pas important în creșterea siguranței publice și protejarea cetățenilor.