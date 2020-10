A devenit deja un nume cunoscut în medicina românească. Modest, calm și echilibrat, a fost mereu printre primii în școlile pe care le-a urmat, începând cu cea din Slănic-Moldova, locul său de baștină. A realizat în premieră națională o serie de intervenții minim invazive, fiind supraspecializat în domeniul Radiologiei intervenționale, „care se află la vârful de lance al medicinei moderne, oferind un beneficiu maxim pentru pacient prin tehnici minim invazive”. Este vorba despre lt. col. medic dr. Alexandru-Sebastian Botezatu, coordonatorul Compartimentului Angiografie și Cateterism cardiac din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, din București (SUUMC), medic primar Radiologie-Imagistică Medicală (2017), supraspecializare în Radiologie intervențională, medic rezident cardiologie, competență radiologie intervențională și ecografie generală.

Activitatea sa profesională constă într-o gamă largă de intervenții minim invazive, angiografice, de radiologie și cardiologie intervențională, în special angioplastii carotidiene sau intracerebrale, embolizări anevrisme și malformații vasculare cerebrale sau spinale. Alte intervenții speciale pe care le efectuează frecvent sunt cele de implantare transcateter de valvă aortică (TAVI) pentru stenoza aortică strânsă, ca și cele de implantare endoproteze aortice abdominale și toracice pentru anevrisme/rupturi/disecții arteră aortă (EVAR, TEVAR). La începutul lunii iunie 2020, împreună cu o echipă de medici de la SUUMC București a operat în premieră pentru sistemul medical militar, o pacientă cu anevrism cerebral gigant, salvată printr-o intervenție minim invazivă pe creier.

„Această intervenție a fost și prima la care am folosit un stent cerebral de tip deviator de flux (stent flow diverter) pentru un anevrism cerebral, o soluție elegantă și eficientă. Programul neurointervențional l-am început în acest spital în noiembrie 2019, iar înainte de pacienta respectivă au mai fost în jur de 30 de pacienți tratați. Personal, împreună cu colegul meu dr. Bogdan Oprea am început aceste intervenții la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» din București, în anul 2013”, a spus dr. Sebastian Botezatu. În martie 2018, a făcut parte dintr-o echipă de medici de la spitalul militar bucureștean, care au realizat o altă premieră pentru sistemul public de sănătate: două cazuri de tratament intervențional al anevrismelor de mari vase, pentru care s-au folosit proteze complexe ce au presupus și injectarea unui gel special pentru sigilarea completă a anevrismului aortic.

Așa cum se menționează și pe site-ul Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR), „aceste proceduri minim invazive prezintă riscuri mai scăzute decât intervențiile chirurgicale și au fost perfecționate pentru a fi la fel de sigure pentru pacienți, cu radiologii intervenționali menținând standarde înalte de siguranță și calitate”. În ianuarie 2020, a făcut parte din echipa de medici care a efectuat a doua prelevare multi-organ şi multi-ţesut, realizată în SUUMC București. Din păcate, ambele paciente au ajuns la spital în stare foarte gravă, din cauza ruperii unui anevrism cerebral și au fost declarate în moarte cerebrală.

Întrebat ce planuri de viitor are și ce amintire specială îl leagă de această nobilă meserie, ne-a mai spus:

„Mă voi implica și în continuare în dezvoltarea programului național și local de tratament al accidentului vascular cerebral, în special al celui ischemic prin tehnici de trombectomie/trombaspirație, iar spitalul nostru va fi, sper, unul dintre cele care vor trata în urgență acești pacienți. Este un program asemănător cu cel pentru infarctul miocardic acut, care este funcțional de mult timp la nivel național, derulat și la noi, dar deocamdată lucrurile merg lent și nu cred că există la nivel mai înalt un interes major, deși beneficiile pentru populație sunt imense. Ca și amintire, mă gândesc la prima mea interacțiune cu angiografia în anul 2010, medic rezident fiind, când am am ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București și am început să învăț sub îndrumarea prof. dr. Gheorghe Iana, a medicilor Bogdan Dorobăț și Rareș Nechifor. Totul mi s-a părut atunci atât de spectaculos, încât abia după aproximativ trei luni de zile am avut curajul să fac singur prima arteriografie”.

*Medicul Alexandru-Sebastian Botezatu este originar din stațiunea Slănic-Moldova, dar întrucât în stațiune nu a existat niciodată o maternitate, s-a născut la Târgu-Ocna, la 25.02.1980.

*A absolvit Școala Gimnazială Nr.1 din Slănic-Moldova (1994), Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din orașul Breaza (1999), Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (2005).

* Pe lângă coordonarea Compartimentului Angiografie și Cateterism cardiac din cadrul SUUMC București, face parte și din „Heart Team”, echipa de specialiști în boli cardiovasculare de la același spital.

* Activează și la Centru Medical „Provita” din București, unde realizează intervenții minim invazive pentru terapia durerii de cauză spinală lombară: infiltrații foraminale, nucleoplastii, verterbroplastii.

* Este membru al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România (SRIM), membru al Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR), membru Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), membru European Society of Radiology (ESR).

* A fost inclus în „Dicționarul personalităților din România – Biografii contemporane – Ediția 2014”.

* Pasiuni: lectura, cinematograful și pescuitul, dar medicina rămâne prima dintre ele.

Romulus-Dan Busnea, sursa foto: SUUMC București