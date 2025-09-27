Performanță pentru România: Băcăuanul Mihai Alexandru Sava, argint la Campionatul European de Kickboxing

Sportivul băcăuan Mihai Alexandru Sava, legitimat la CSM Bacău și elev al maestrului Dorinel Mardare, a reușit o performanță remarcabilă la Campionatul European de Kickboxing desfășurat la Jesolo, Italia, între 12 și 21 septembrie 2025.

După calificările din luna mai, Sava și-a asigurat prezența la competiția continentală, unde a impresionat încă din primul meci: a obținut cel mai rapid TKO al turneului, în fața unui fost campion mondial. Parcursul său de excepție a culminat cu finala împotriva actualului număr 1 mondial, un meci dus până la capăt exemplar, pierdut la limită, la puncte. Rezultatul final: vicecampion european 2025.

„Acest titlu nu este doar al meu, ci al întregii echipe”, a transmis sportivul, care a ținut să își exprime recunoștința față de antrenorul său, maestrul Dorinel Mardare, de familie pentru sprijinul necondiționat, dar și față de sponsorii Sava Liviu, Sava Mihai (bunicul), Sava Mihai-Adrian (tatăl), Dan Roșca și Sorea Larisa, datorită cărora deplasarea și pregătirea au fost posibile.

Vicecampionul european a adăugat că acest rezultat reprezintă „un pas important și o motivație uriașă pentru a munci mai departe și a aduce, în viitor, aurul acasă pentru România”.