Performanță internațională pentru elevul Alexandru-Ioan Jicu de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău

Elevul Alexandru-Ioan Jicu de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău a obținut rezultate remarcabile la NeoScience Olympiad, competiție internațională desfășurată recent în Statele Unite ale Americii.

Alexandru-Ioan a câștigat: Medalia de aur și Premiul I la Chimie precum și Medalia de aur și Premiul I la Fizică.

Performanța confirmă calificarea sa pe pozițiile fruntașe în cadrul competițiilor internaționale, dar și dedicarea sa pentru știință și învățare continuă.

Profesorii coordonatori Marinela Bușteagă și Delia Pintilie au fost felicitați pentru sprijinul acordat elevului, iar școala subliniază că miza reală a competițiilor nu este doar obținerea unui rezultat, ci dezvoltarea continuă, pasiunea pentru cunoaștere și construirea solidă a viitorului profesional și academic al elevilor.

„Alex demonstrează că entuziasmul, curiozitatea și dorința de a învăța sunt adevăratele valori care contează pe drumul succesului”, transmit reprezentanții colegiului.