Performanță de excepție pentru Atletico Junior Bacău: Locul I la turneul Citta di Trezzano – Grupa Silver 1

Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău confirmă încă o dată nivelul ridicat al fotbalului juvenil băcăuan, obținând Locul I în Grupa Silver 1 la prestigiosul turneu internațional Citta di Trezzano, desfășurat în zona Milano, Italia.

Sub îndrumarea atentă a antrenorului Dragoș Vasilache, grupa 2016 a avut un parcurs solid și matur, reușind două victorii și o înfrângere în Grupa Silver, după ce în ziua precedentă copiii au încheiat pe locul 3 grupa principală a competiției.

Rezultatele înregistrate:

  • Atletico Bacău 1–0 Paris Saint-Germain

  • Atletico Bacău 2–0 Celle Varazze

  • Atletico Bacău 1–3 Parma Calcio

În total, 13 copii au reprezentat Bacăul la această competiție internațională, doi dintre aceștia fiind legitimați la Viva Buhuși, demonstrând o frumoasă colaborare între cluburile din județ.

Lotul complet deplasat în Italia:

  • Udrea Rareș (Viva Buhuși)

  • Bot Călin

  • Mănăilă Nicolas

  • Timofi Patrick

  • Dobraniș Patrick

  • Hălmăcianu Radu

  • Rădulescu Luca

  • Afrăsiloaie Cassian

  • Bordeianu Luca

  • Caster Denis

  • Lefter Zian

  • Constandache Victor

  • Grozavu Elias (Viva Buhuși)

Rezultatul obținut la Milano reprezintă nu doar o medalie și un trofeu, ci o confirmare a muncii constante, a disciplinei și a pasiunii pentru fotbal cultivate de la cele mai fragede vârste. Atletico Junior Bacău demonstrează că performanța începe cu educația sportivă corectă și cu încrederea acordată copiilor.

💙 Felicitări jucătorilor, staffului tehnic și părinților pentru această reușită internațională!

