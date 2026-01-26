Performanță de excepție pentru Atletico Junior Bacău: Locul I la turneul Citta di Trezzano – Grupa Silver 1

Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău confirmă încă o dată nivelul ridicat al fotbalului juvenil băcăuan, obținând Locul I în Grupa Silver 1 la prestigiosul turneu internațional Citta di Trezzano, desfășurat în zona Milano, Italia.

Sub îndrumarea atentă a antrenorului Dragoș Vasilache, grupa 2016 a avut un parcurs solid și matur, reușind două victorii și o înfrângere în Grupa Silver, după ce în ziua precedentă copiii au încheiat pe locul 3 grupa principală a competiției.

Rezultatele înregistrate:

✅ Atletico Bacău 1–0 Paris Saint-Germain

✅ Atletico Bacău 2–0 Celle Varazze

❌ Atletico Bacău 1–3 Parma Calcio

În total, 13 copii au reprezentat Bacăul la această competiție internațională, doi dintre aceștia fiind legitimați la Viva Buhuși, demonstrând o frumoasă colaborare între cluburile din județ.

Lotul complet deplasat în Italia:

Udrea Rareș (Viva Buhuși)

Bot Călin

Mănăilă Nicolas

Timofi Patrick

Dobraniș Patrick

Hălmăcianu Radu

Rădulescu Luca

Afrăsiloaie Cassian

Bordeianu Luca

Caster Denis

Lefter Zian

Constandache Victor

Grozavu Elias (Viva Buhuși)

Rezultatul obținut la Milano reprezintă nu doar o medalie și un trofeu, ci o confirmare a muncii constante, a disciplinei și a pasiunii pentru fotbal cultivate de la cele mai fragede vârste. Atletico Junior Bacău demonstrează că performanța începe cu educația sportivă corectă și cu încrederea acordată copiilor.

💙 Felicitări jucătorilor, staffului tehnic și părinților pentru această reușită internațională!