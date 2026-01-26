Performanță de excepție pentru Atletico Junior Bacău: Locul I la turneul Citta di Trezzano – Grupa Silver 1

Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău confirmă încă o dată nivelul ridicat al fotbalului juvenil băcăuan, obținând Locul I în Grupa Silver 1 la prestigiosul turneu internațional Citta di Trezzano, desfășurat în zona Milano, Italia.
Sub îndrumarea atentă a antrenorului Dragoș Vasilache, grupa 2016 a avut un parcurs solid și matur, reușind două victorii și o înfrângere în Grupa Silver, după ce în ziua precedentă copiii au încheiat pe locul 3 grupa principală a competiției.
Rezultatele înregistrate:
-
✅ Atletico Bacău 1–0 Paris Saint-Germain
-
✅ Atletico Bacău 2–0 Celle Varazze
-
❌ Atletico Bacău 1–3 Parma Calcio
În total, 13 copii au reprezentat Bacăul la această competiție internațională, doi dintre aceștia fiind legitimați la Viva Buhuși, demonstrând o frumoasă colaborare între cluburile din județ.
Lotul complet deplasat în Italia:
-
Udrea Rareș (Viva Buhuși)
-
Bot Călin
-
Mănăilă Nicolas
-
Timofi Patrick
-
Dobraniș Patrick
-
Hălmăcianu Radu
-
Rădulescu Luca
-
Afrăsiloaie Cassian
-
Bordeianu Luca
-
Caster Denis
-
Lefter Zian
-
Constandache Victor
-
Grozavu Elias (Viva Buhuși)
Rezultatul obținut la Milano reprezintă nu doar o medalie și un trofeu, ci o confirmare a muncii constante, a disciplinei și a pasiunii pentru fotbal cultivate de la cele mai fragede vârste. Atletico Junior Bacău demonstrează că performanța începe cu educația sportivă corectă și cu încrederea acordată copiilor.
💙 Felicitări jucătorilor, staffului tehnic și părinților pentru această reușită internațională!