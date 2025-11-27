Performanță de excepție pentru A.C.S. Ovidenia Bacău la Campionatul Național de Judo Veterani

A.C.S. Ovidenia Bacău s-a remarcat prin rezultate deosebite la Campionatul Național de Judo Veterani 2025, desfășurat la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă „Horia Demian“.

Competiția a reunit aproximativ 150 de judoka veterani din țară și s-a desfășurat în premieră alături de Campionatul Național pe Echipe Seniori, într-un cadru spectaculos care a adus laolaltă experiența veteranilor și dinamica generației actuale. Delegatia A.C.S. Ovidenia Bacău s-a făcut remarcată prin evoluții solide, obținând două clasări pe podium:

• Cîrlan Bogdan – medalie de AUR

• Antonoaiei Dragoș Ionuț – medalie de BRONZ

Performanțele lor confirmă nivelul înalt de pregătire și dedicarea sportivilor antrenați sub coordonarea domnului Coclenci Vasile Daniel, instructor sportiv de judo, președinte al A.C.S Ovidenia Bacau și antrenor în cadrul S.C.M Bacău. Prezenta sa în cadrul evenimentului s-a remarcat în dublă calitate, atât ca participant cat și ca antrenor. cel care a fost prezent atât ca antrenor. Pe lângă aceste rezultate, sportivii legitimați la clubul SCM Bacău, au obținut următoarele clasări:

• Coclenci Vasile Daniel – medalie ARGINT

• Nanu Andrei Silviu: medalie AUR

• Kincses Daniel – medalie ARGINT

• Ceobanu Emil Iulian – medalie BRONZ

• Kincses Petru – medalie BRONZ

• Grigoriu Petrică – medalie BRONZ

• Antonoaiei Mihai Bogdan – locul V

Rezultatele cumulate reconfirmă valoarea sportivilor băcăuani de judo veterani și profesionalismul antrenorului Coclenci Vasile Daniel, care conduce o generație experimentată și motivată, capabilă să obțină performanțe constante la nivel național.