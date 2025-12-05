Percheziții și 12 autovehicule puse sub sechestru într-un dosar de evaziune fiscală de 150.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat, la data de 4 decembrie a.c., trei percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu autoturisme.

Măsurile au vizat imobilele unui bărbat de 46 de ani, din stațiunea Târgu-Ocna, suspectat că ar fi adus autoturisme din străinătate și le-ar fi comercializat fără a declara veniturile și fără a achita obligațiile fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul estimat este de aproximativ 150.000 de lei.

După finalizarea perchezițiilor, persoana în cauză a fost condusă la sediul poliției pentru audieri, iar polițiștii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra a 12 autovehicule aflate în proprietatea acestuia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al criminaliștilor din cadrul IPJ Bacău.

Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.