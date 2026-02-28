Percheziții într-un dosar privind exploatarea și transportul ilegal de material lemnos. Nouă persoane, audiate

Polițiștii băcăuani au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul exploatării, transportului și comercializării materialului lemnos.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Poliției Municipiului Bacău și ai Poliției Orașului Buhuși, însoțiți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului.

De asemenea, au fost efectuate trei percheziții auto și a fost verificat un depozit de material lemnos, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru introducerea, modificarea sau ștergerea nelegală de date informatice într-un sistem informatic silvic destinat evidențierii materialului lemnos sau a altor informații privind gestiunea fondului forestier, fapte care pot produce un prejudiciu efectiv sau pot crea riscul producerii unuia.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au ridicat cinci dispozitive mobile, documente financiar-contabile și 59 de metri cubi de material lemnos, pentru stabilirea provenienței acestuia.

Totodată, anchetatorii continuă verificările privind legalitatea emiterii unui număr de 11 avize de însoțire a materialului lemnos. Nouă persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională la regimul silvic, în valoare de 5.000 de lei, și au dispus confiscarea a 3,24 metri cubi de material lemnos, evaluat la 612 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și al celor din cadrul Direcției Silvice Bacău.

Reprezentanții IPJ Bacău precizează că astfel de activități vor continua, pentru protejarea fondului forestier și combaterea infracționalității din domeniul silvic.