Percheziții în Dărmănești și Dofteana, legate de infracțiuni din domeniul silvic

Polițiștii băcăuani au efectuat, miercuri, șapte percheziții domiciliare în localitățile Dărmănești și Dofteana, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni din domeniul silvic, fiind ridicate cantități de material lemnos, sume de bani și echipamente utilizate pentru monitorizarea fondului forestier.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, împreună cu cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroului pentru Protecția Animalelor și polițiști din Moinești, Comănești și Dărmănești, sprijiniți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și ridicat aproximativ 20 de metri cubi de material lemnos, în vederea stabilirii provenienței acestuia. De asemenea, a fost indisponibilizat un autoturism de teren neînmatriculat, modificat pentru transportul lemnului în zone accidentate, precum și un atelaj hipo.

Polițiștii au mai ridicat două fierăstraie mecanice, șase telefoane mobile, trei camere de supraveghere de tip „spion”, folosite pentru monitorizarea de la distanță în fondul forestier, dar și sumele de 9.326 de lei și 1.400 de euro.

Cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, una dintre acestea având calitatea de personal silvic.

La activități au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, precum și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.