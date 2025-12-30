Pe noi cine ne protejează?

Avem treceri de pietoni semaforizate. Multe. Ce bucurie a fost să văd că s-a finalizat punerea lor în funcțiune!

Dar șoferii apasă cu frenezie pedala de accelerație, parcă sfidător, când la noi, pietonii, s-a făcut verde!!!

Și eu sunt șofer. Însă, în majoritatea zilelor de lucru, merg pe jos la serviciu.

Și aproape zilnic TRAVERSEZ CU PRUDENȚĂ, SAU MĂ FERESC DE ȘOFERII CARE ELUDEAZĂ REGULI ȘI LEGI !!

Îmi doresc să văd mai mulți agenți de poliție în exercițiul funcțiunii, la ore de vârf, pe străzile principale ale orașului.

Îmi doresc să mă simt în siguranță.

Cristina

