„Patrula Şcolară” desfășurată de copii, alături de polițiști, în municipiul Onești

Astăzi, 02 decembrie a.c., poliţiştii Biroului Rutier Onești, în colaborare cu cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din municipiul Onești, au desfăşurat o activitate în cadrul proiectului național de educaţie rutieră „Patrula Şcolară”, proiect derulat de Poliția Română pentru formarea unui comportament responsabil în trafic în rândul elevilor.

În zona adiacentă trecerilor pentru pietoni din apropierea unităţii de învăţământ, elevii implicați în patrulă, coordonați de polițiști și de profesorii responsabili, au dirijat traficul rutier și au sprijinit traversarea în siguranță a colegilor lor. Activitatea a avut ca obiectiv conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și creșterea gradului de responsabilitate în calitate de pietoni.

Prin astfel de exerciții practice, elevii aplică în mod direct cunoștințele teoretice dobândite în cadrul programului „Patrula Școlară”, contribuind la creșterea nivelului de siguranță rutieră în proximitatea școlilor.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență, în special în zonele frecventate de copii, și să respecte obligația de a acorda prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate.