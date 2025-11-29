„Patria devine eternă prin cultul eroilor” – Ceremonii dedicate Zilei Naționale a României la Baza 95 Aeriană și în Garnizoana Bacău

În contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României, la Baza 95 Aeriană a avut loc o ceremonie militară și religioasă dedicată cinstirii eroilor neamului. Evenimentul, marcat de depuneri de coroane și momente solemne, a adus un omagiu tuturor celor care și-au jertfit viața pentru țară, între care se numără și eroul căpitan aviator Alexandru Șerbănescu, al cărui nume îl poartă cu mândrie unitatea militară de 19 ani.

Arc peste timp, militarii Bazei 95 Aeriană au onorat memoria „cavalerului cerului”, în prezența reprezentanților Filialei Bacău a Fundației „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu”, comandorul (r.) Victor Berca și comandorul (r.) Bogdan Colțănel. Considerat unul dintre cei mai valoroși ași ai aviației de vânătoare române în cel de-al Doilea Război Mondial și comandant al Grupului 9 Vânătoare, căpitanul Șerbănescu rămâne un simbol al curajului, al dârzeniei și al spiritului de sacrificiu.

Tot în cadrul activităților dedicate zilei de 1 Decembrie, Garnizoana Bacău, în colaborare cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, a organizat simpozionul „1 Decembrie – Ziua Națională a României” la Cercul Militar Bacău. Evenimentul a reunit personalități din mediul militar, muzeal și academic, care au subliniat importanța istorică și identitară a Marii Uniri.

Printre vorbitori s-au numărat:

general de flotilă aeriană Ciprian Marin , comandantul Garnizoanei Bacău;

dr. Alin-Sebastian Popa , Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;

col. (rtr.) Costel Ciupercă , Asociaţia Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă – Filiala Bacău;

prof. Mihaela Băițan , Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău;

Sorin Grumuș , reprezentant al Fundației „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu”;

dr. Marius-Alexandru Istina , Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;

prof. dr. Gabriel Leahu, Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Bacău.

Atmosfera a fost întregită de momente muzicale susținute de Muzica Militară a Garnizoanei Bacău, care au adus un plus de solemnitate și emoție manifestării.

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară” – cuvintele care au răsunat în cadrul evenimentului au sintetizat spiritul zilei și au reafirmat datoria morală de a păstra vie memoria eroilor.

Veșnică recunoștință unei vieți dedicate aripilor românești și unui zburător spre nemurire!