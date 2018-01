– patinoarele Bacăului atrag iubitorii sporturilor de iarnă ca un magnet în lipsa zăpezii, patinoarele artificiale satisfac nevoia de mișcare a băcăuanilor cei mai prezenți sunt copiii, aceștia profitând din plin de vacanța de iarnă care se încheie pe 14 ianuarie Să-ți pui patinele în picioare și să ieși la mișcare măcar o oră poate fi alegerea perfectă pentru a-ți recăpăta tonusul după o săptămână plină de rutină. Patinoarul amenajat de Primăria Bacău în vecinătatea Parcului Catedralei a devenit de ceva vreme o zonă de agrement aflată la îndemâna patinatorilor amatori și destul de accesibilă din punct de vedere financiar. Abia așteptam această ieșire pe gheață. Nu mai pusesem patinele în picioare de iarna trecută, așa că emoțiile de început au făcut să-mi cam tremure picioarele pe gheață. Reacomodarea cu patinele și cu suprafața foarte alunecoasă mi-a luat cam jumătate de oră. Pentru un amator, care patinează de cel mult trei ori pe iarnă, încălțările mi s-au părut rigide, chiar incomode pe alocuri. Concentrarea amplificată de teama de a nu cădea, m-au făcut să uit treptat de aspectele ce țin de confortul pe gheață, iar atunci când am simțit că mă lasă picioarele am apelat la unul dintre ursuleții ajutători ai copiilor. Moment de răgaz Într-un moment de răgaz, în care le-am oferit gleznelor o pauză binemeritată, am avut timp să-i privesc pe oameni. Adulți, tineri, copii, părinți sau bunici. Alunecând pe gheață sau încurajându-i pe ceilalți dincolo de matinelă. Evident, cei mai sprinteni erau copiii! Cei mai mici, parcă pluteau pe albul înghețat artificial. Ilinca, în vârstă de 5 ani, părea în transă. Când așeza piciorul pe gheață, patina abia atingea suprafața lucioasă, iar totul era atât de firesc, de natural. Apoi am cunoscut-o pe Maria, care are 8 anișori și vine zilnic la patinoar, însoțită de bunicul ei. Ce-i drept, purta în picioare o pereche noi de patine, care îi asigurau confortul necesar. La un moment dat a intrat pe gheață și Iulian, care, profitând de momentele în care zona de pe gheața s-a mai eliberat, a încercat câteva sărituri și piruiete, semn că practică de ceva vreme acest sport. „Îmi place să vin seara la patinoar, atunci când este mai puțin aglomerat. Caut să intru pe gheață când este mai liber, ca să-mi pot exersersa piruetele. Patinajul este un sport care mă atrage, însă îl practic la nivel de amatori.”

Iulian Butnărea Pentru mulți dintre noi o ieșire la patinoar înseamnă doar mișcare. Ne pune mușchii la treabă, facem puțin efort, prindem culoare în obraji și căpătăm încredere în forțele proprii. În defintiv, patinajul îți dă o stare de bine. Strigăm, ne prăbușim accidental, ne ridicăm, facem haz de căzăturile noastre, râdem. Încercați și voi o astfel de experiență! Goliți-vă mintea de griji, înconjurați-vă de oameni frumoși, prindeți-vă de mâini și iubiți! Iubiți patinajul, bucurați-vă de momentele unice, fiți din nou copii, ca să puteți iubi frumosul, simplitatea și oamenii! Patinajul îți dă această libertate! Bine de știut Accesul pe patinoarul din Parcul Catedralei este gratuit, inclusiv pentru cei care vin cu patinele proprii. Persoanele care doresc să închirieze o pereche de patine o pot face de la căsuțele amenajate în vecinătatea patinoarului. Tariful este 10 lei/oră, la care se mai adaugă opțional 10 lei pentru închirierea ursulețului ajutător, atât de necesar patinatorilor începători. În cazul în care aveți copii, luați la dumneavoastră și carnetele de elevi, pentru a beneficia de gratuitate pentru aceștia. Orientativ, patinele cu numere mici pentru copii sunt cele de culoare roșie. Patinoarul care se întinde pe o suprafață de 600 mp, în aer liber, va fi deschis publicului între orele 10.00 – 23.00, până pe 19 februarie. Având în vedere schimbările meteo, este posibil ca temperatura exterioară să modifice parțial programul patinoarului. Casetă Gepex Cei care vor să încerce un alt tip de gheață, desfășurată pe o suprafață mai generoasă, o pot face la Gepex Park. Aici, accesul pe gheață este permis de luni până vineri între orele 12.00 – 23.00, iar sâmbătă și duminică, patinoarul este deschis între orele 10.00 și 23.00. Tariful de intrare variază între 10 și 15 lei. Tot aici, închiriatul patinelor este 10 lei, iar ascuțitul lor costă 10 lei. Un abonament pentru 14 zile ajunge la 80 de lei, iar cei care doresc să practice patinajul timp de 30 de zile trebuie să plătească pentru abonament 150 de lei. Pentru a vedea în timp real care este atmosfera pe patinoar se poate accesa și camera live pe site-ul http://patinoar.gepexpark.ro. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.