„Paroles d’ici, musiques d’ailleurs” este parteneriatul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 ce are drept scop cunoașterea limbilor străine și comunicarea elevilor din țările implicate (Franța, România şi Lituania) prin intermediul muzicii. Acest proiect s-a derulat în Colegiul Național Catolic „Sf Iosif” Bacău, pe parcursul a doi ani (2017-2019), timp în care elevii s-au mobilizat pentru a scrie cântece, alături de ceilalți participanți, sub îndrumarea coordonatorilor (prof. Irina Ștefură, prof. Adrian Farcaș, pr. dr. Anton Săboanu, pr. voluntar Marius Cojan).

Prima mobilitate a participanților a avut loc în aprilie, 2018, în Lituania, unde elevii au reușit să realizeze un prim spectacol, având deja trei cântece compuse și interpretate chiar de ei. Mai târziu, în octombrie 2018, elevii reprezentanți ai celor trei colegii din cele trei țări s-au întâlnit în Bacău timp de o săptămână pentru a realiza spectacolul prezentat în România. Acesta a fost văzut ca „o repetiție finală” pentru cele patru spectacole ce au urmat în Franța. Ultima deplasare a acestui proiect a avut loc în săptămâna 11-19 mai, în Brioude (Franța). Cei 10 elevi ai fiecărei echipe, din România, Lituania și Franța, au participat în cursul săptămânii la workshop-uri, au repetat și pregătit concertele, având parte și de experiențe de cunoaștere a culturii franceze.

Spectacolele finale au constat în șase cântece despre libertate, speranță și iubire, scrise de elevi cu sprijinul profesorilor în limbile română, franceză și lituaniană. Munca în echipă, comunicarea și dăruirea au fost cheile ce au dus la succesul proiectului, elevii comunicând, învățând și împărtășind, astfel lărgindu-şi spectrul cunoștințelor și emoțiilor. Pentru prima dată s-au aflat pe scene profesioniste, mesajul lor muzical depășind pragul școlii gazdă și ajungând la publicul larg francez. Toată munca elevilor (instrumentiști: Richeard Balint, Mihaela Covaci, Maria Saroș, Francesca Ferenț; soliști: Antonina Farcaș, Crina Chițigoi, Maria Turbuc și artist desenator, Raluca Dîm) se va regăsi în produsul final al parteneriatului, un DVD marcă înregistrată, realizat cu ajutorul tehnicienilor profesioniști colaboratori din Franța.

Proiectul a avut un impact imens atât asupra profesorilor participanți, cât, mai ales, asupra elevilor.

„A fost o experiență minunată din care am avut multe de învățat. Am căpătat mai multă încredere în propriile aptitudini și consider că am devenit o fire mai sociabilă.”

Raluca Dîm, clasa a X-a, la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău