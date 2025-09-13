Parcul Libertății din Onești va fi reabilitat și modernizat. Investiție de 27,5 milioane de lei

Consiliul Local Onești a aprobat, vineri, 12 septembrie, un proiect de hotărâre privind „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății și dezafectare roată agrement”. Valoarea totală a investiției este estimată la 27,5 milioane de lei.

Din această sumă, municipalitatea oneșteană va contribui cu 9,2 milioane de lei, bani ce acoperă cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul fusese aprobat inițial la sfârșitul lunii august, însă a fost necesară o revizuire a formei inițiale ca urmare a creșterii cotei TVA și a actualizării suprafeței totale a parcului vizate de lucrările de reabilitare și modernizare.

Prin acest proiect, autoritățile locale urmăresc să redea Parcul Libertății un aspect modern și să îl transforme într-un spațiu de agrement atractiv pentru locuitorii orașului.