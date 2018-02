Vești bune pentru locuitorii din zona Gării Bacău și nu numai. Cât de curând, va fi reamenajat parcul CFR, rămas în paragină în ultimii 27 de ani. Celebru în perioada de dinainte de 1989, perimetrul aparține Societății de Cale Ferată, dar, după 1989, a fost ignorat de proprietar, în special după reorganizarea în repetate rânduri a fostei Societăți Naționale Căile Ferate Române. „În primăvară, o să arate a parc, o să vedeți! Acum, împreună cu Primăria Bacău, am făcut doar o defrișare, pentru că, se știe, locul era năpădit de arbuști, buruieni etc. Au fost îndepărtați inclusiv oamenii străzii care se aciuaseră pe-acolo. Am făcut un gard de protecție, dat fiind că parcul e în apropierea căii ferate, însă, cum va da căldura, locul va fi amenajat cum se cuvine, cu alei, bănci, un loc de joacă pentru copii, se vor planta pomi, se vor pune trandafiri, precum și instalație de iluminat modernă etc”, a declarat Gheorghe Popoeag, șeful Gării Bacău. Se va încerca inclusiv punerea în valoare a statuii lui Vasile Roaită, mutată în parcul CFR prin anii ’70, după ce, inițial, fusese amplasată în centrul Bacăului, în fața primăriei vechi (ulterior, fosta Bibliotecă Județeană). Investiția va fi făcută de administrația locală, după ce zona a fost cedată primăriei spre administrare. Istoria locului În anii comunismului, parcul CFR era una dintre micile atracții de sfârșit de săptămână ale municipiului, aici obișnuind să se relaxeze locuitorii zonei, în special angajații CFR, fie în cadrul serbărilor muncitorești, fie în obișnuitele zile libere de duminică. De altfel, cei nu foarte în vârstă își mai amintesc de petrecerile cu mititiei și bere…ori măcar de aleile de zgură și micuța fântână arteziană ș.a. Acum, în zona parcului, mai tronează, încă!, o tablă ruginită în vârful unui drug de fier pe care stă scrisă „amenințător” interdicția de petrecere la un grătar sau la iarbă verde, în caz contrar, „îndrăzneții” putând risca o amendă contravențională de…maaaaaaxim 5.000 de lei. Vechi. „Sper ca, încetul cu încetul, locul să redevină măcar o parte din ceea ce a fost odinioară. Ar putea chiar să se amenajeze un amplasament pentru organizarea de spectacole sau orice activitate de divertisment, pentru că locuitorii din zonă chiar nu au altă posibilitate pentru petrecerea timpului liber”, a completat Gheorghe Popoeag. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.