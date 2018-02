Panta rhei.

„Totul curge, nimic nu rămâne neschimbat.” (Heraclit din Efes, filozof antic grec) Aceasta a fost expresia care mi-a atras atenția, pentru că persoana care s-a ridicat de pe scaun n-a mai fost aceeași cu cea care s-a așezat. A luat o poziție semeață, îndreptându-și rapid spatele și privirea înainte. „M-am simțit atât de conștient și de viu! Era ca și cum auzeam o grămadă de lucruri pentru prima dată. Atunci am constatat că îmi doream această transformare. Specialistul din fața mea nici nu bănuia că reușise deja să facă cu mine primul pas. Naturalețea vorbelor și transparența cu care prezenta etapele procesului m-au făcut să iau o decizie corectă. Transformarea mea nu a fost imediată. Parcă și acum aud cum îmi spunea: „Totul se schimbă, nimic nu dispare.” Mi-am început procesul de dezvățare și reînvățare. Luni de zile am fost preocupat să mă schimb. Să-mi schimb stilul de viață în totalitate. În cursul acestui proces, îmi demontam vechile convingeri și mă dezvățam de obiceiul de a fi eu, cel din trecut.” Ceea ce urmează să aflați este ce a făcut Florian, procedura pe care a efectuat-o, fără de care nu ar fi reușit atât de sigur și frumos în realizarea propriei transformări. Când deveniți conștienți de acțiunile greșit întreprinse, sunteți pe punctul de a începe procesul de schimbare. Orice aspect legat de sănătate capătă un alt contur. Ce măsuri luați când vă hotărâți să faceți un lucru cu adevărat meritoriu pentru sănătatea dumneavoastră? Vizita la un specialist? Răspunsul este afirmativ. Așa a procedat și eroul nostru. Și a reușit. Acum generează bucurii din interior și nu din exterior. Și acest lucru se întâmplă în permanență. Dar ce a făcut el mai exact? Aveți răbdare! Voi începe prin a vă spune că nu e simplu. Totul necesită efort! La început este greu, dar treptat se simplifică. Este nevoie de timp și multă implicare. Toată lumea vorbește acum despre slăbit, sănătate sau frumusețe. Toți știm câte o cură rapidă, vorbim despre nutriție, ne pricepem la sport, știm de toate. Ba chiar dăm sfaturi și ne contrazicem. Este foarte important să apelați la specialiști. Metoda corectă și sănătoasă de a slăbi este una singură. Sănătatea este îmbunătățită, aspectul fizic este realmente altul iar atitudinea este doar pozitivă. O bună nutriție, renunțarea la sedentarism și adoptarea unei gândiri corecte este drumul cel mai sigur către o viață frumoasă.

O metodă sănătoasă și corectă din punct de vedere medical- drenajul limfatic- este ceea ce i-am recomandat și lui Florian pe parcursul întregului proces de slăbire. Pentru a avea rezultate maxime, această procedură trebuie corelată cu detoxifierea. Rezultatele vor apărea mai repede decât credeți. Ce este limfa? De ce drenaj limfatic? Sunt întrebări cu o varietate mare de răspunsuri. Ceea ce trebuie să rețineți este că limfa are un rol mare în absorbția grăsimilor (60% din acestea fiind absorbite în limfă, trecând apoi în circulația sanguină) și nu în ultimul rând, rol de apărare prin limfocitele conținute. Sistemul limfatic se deosebește de sistemul circulator sangvin prin două caractere. Prima diferență este adaptarea la funcția de drenare a țesuturilor, motiv pentru care capilarele sale formează rețele terminale. Capilarele sangvine ocupă o poziție intermediară între sistemul arterial și cel venos. A doua deosebire este aceea că vasele limfatice sunt mai sinuoase și foarte neregulate. Sistemul limfatic începe cu capilarele limfatice. Pe traseul vaselor limfatice se găsesc ganglionii limfatici. Drenajul limfatic poate fi efectuat sigur și corect cu aparate medicale concepute în acest sens. Sunt programe speciale care acționează prin presarea ganglionilor limfatici. Eliminarea limfei duce la un efect puternic de slăbire și este necesar persoanelor cu retenție mare de apă. Tratamentul este recomandat și persoanelor cu celulită vizibilă( aspect inestetic de „coajă de portocală”). Lipsa mișcării fizice determină îngreunarea circulației limfatice și a circulației venoase. Reducerea drenajului limfatic și a circulației sângelui determină acumulări de grăsime, țesutul conjunctiv își pierde elasticitatea, apărând imperfecțiuni și denivelări ale pielii. Drenajul limfatic merge mult peste rolul său de eliminare a rezidurilor. Limfa distruge bacteriile și toxinele cu ajutorul globulelor albe localizate în ganglionii limfatici. Drept pentru care sistemul limfatic este considerat un fel de apărător al sănătății corpului. În prezent există și tratamente care nu necesită folosirea aparaturii medicale. Se recomandă sub formă de împachetări la rece sau la cald. Se prezintă sub formă de kit-uri și au un protocol sigur de utilizare. Sunt tratamente cu un efect puternic de detoxifiere, drenaj și de reducere a retenției de apă. Se lucrează și pe partea de prevenție și sunt recomadate pentru picioarele obosite și umflate. Se practică și masajul care poate fi efectuat direct pe ganglioni. Dar atenție! Este foarte important ca persoana care efectuează acest masaj să fie pricepută și responsabilă. Ganglionii sunt superficiali și nu trebuie agresați în nici un fel. Persoanele autorizate care efectuează aceste procedure trebuie să fie atente la detalii. Nu poate fi făcută o simplă rutină din această metodă. Totul trebuie personalizat în funcție de starea de sănătate a pacientului, vârstă, sex și etapa în care se află. Florian a fost conștientizat despre importanța acestei proceduri în cadrul procesului de slăbire. Informația corectă este utilă pentru ca alegerea să fie cea potrivită. Astfel și-a procurat cu grijă alimentele și pregătirea lor a fost corect realizată. Baza alimentației au fost legumele și fructele proaspete. Apa a jucat un rol important în derularea acestui proces. Frecvența cu care s-au efectuat ședințele de drenaj a fost ideală, deoarece este foarte important ca procesul să decurgă treptat și fără întreruperi. Concomitent cu procesul de drenaj, detoxifierea a fost bine monitorizată. Nu mai vorbesc despre indicațiile legate de o circulație venoasă corespunzătoare. Acum că ați aflat ce a făcut Florian, importanța procedurii pe care a efectuat-o în realizarea propriei transformări, capul sus și spatele drept! Dumneavoastră înșivă puteți să-l urmați cu succes! „Înainte de a vă apuca de treabă, relaxați-vă, fiecare pas este conceput astfel încât să fie ușor de înțeles și sigur de parcurs”, spune tânărul bucuros. Vă invit să aruncați o privire la sincronicitate, stare în care limfa funcționează în armonie cu celelalte organe. Nu mai urmează să spun decât o altă expresie legată de procesul de drenaj, astfel încât să înțelegeți corect această metodă de schimbare: „Nimic nu se pierde, totul se transformă”. Să pornim, așadar! Panta rhei. Carmen Barcan, terapeut 0 SHARES Share Tweet

