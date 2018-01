Legea care îi obligă pe proprietarii de cluburi, baruri, restaurante, cinematografe, hoteluri, pensiuni, teatre și alte unități publice să monteze la ușă un panou prin care clienții să fie avertizați că spațiul funcționează fără autorizație a fost promulgată. „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu” – acesta este textul care trebuie să fie înscris pe panouri cu litere de tipar de minimum 2,5 cm, de culoare roșie pe fundal alb.

Cine nu afișează panoul este pasibil de amenzi cuprinse între 2.501 și 5.000 de lei. Măsura nu se aplică în cazul construcțiilor tehnice – spații de producție sau depozitare, construcții agrozootehnice, rețele de alimentare cu apă și altele asemenea. Punerea în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu poate fi sancționată cu amenzi între 20.000 și 50.000 de lei. Firmele care au depus până la 30 septembrie documentația pentru obținerea autorizației sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptate de la aplicarea amenzilor dacă termenul de conformare nu a depășit 31 decembrie 2017.

