Primarul Bacăului a promis că până în luna decembrie a acestui an lucrările de la Insula de Agrement vor fi încheiate. El spune că speră ca Insula să fie accesibilă publicului chiar din această vară, însă data de 31 decembrie 2018 este data limită dată de Uniunea Europeană. „La finele anului trecut am câștigat în instanță de la firma care a făcut proiectarea 3,21 milioane de lei”, a anunțat primarul Cosmin Necula. Problema principală a constituit-o parcarea de la intrarea pe Insula de Agrement, care a fost proiectată pe ovoidul de canalizare al orașului. În plus, spune primarul Necula, panta pe care urmau să urce mașinile era proiectată la 15 grade, în loc de 8 grade, cât scrie în normative. Din acest motiv a trebuit reproiectată parcarea supraterană care va fi mai înaltă cu 90 de centimetri. Tot primarul a mai spus că proiectantul nu a prevăzut nici un fel de facilitate pentru persoanele cu handicap, așa cum ar fi fost normal și cum prevede legislația. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.