Anul 2018 i-a bucurat din start pe posesorii de autoturisme, asigurările auto obligatorii – RCA ieftinindu-se semnificativ, în unele cazuri cu peste 40 la sută. Însă, noul an a venit și cu o suită de noutăți legate de polița RCA. Cea mai interesantă este de departe decontarea directă, serviciu care îi permite unui păgubit să-şi repare maşina pe propriul RCA, urmând ca firma sa de asigurări să recupereze prejudiciul de la asigurătorul şoferului care a cauzat dauna. „De altfel, pe ofertele pe care le face clienților, apar două prețuri: unul normal, ca și cel de până acum, iar altul care include și acea decontare directă, care este mai scumpă cu circa 100 de lei decât prima. Însă, trebuie notat că mecanismul decontării directe este opțional și aplicabil doar în anumite condiții. Mai întâi de toate, nu trebuie să fii vinovat de producerea daunei, apoi, în incident să nu fie implicate mai mult de două autoturisme și să nu rezulte decât daune materiale", explică brokerii locali. Totodată, ambele maşini implicate în accident trebuie să fie înmatriculate în România, să fie asigurate. Pentru lichidarea pagubei, inspectorul de daune de la firma unde ai încheiată polița se va ocupa de recuperarea banilor de la asigurătorul RCA al vinovatului. O altă noutate care intervine din acest an este posibilitatea transferării cazierului bonus-malus la noua maşină. Această măsură îi permite unui şofer care nu a produs accidente să beneficieze de o reducere semnificativă la încheierea unei poliţe RCA pentru o altă maşină. Reamintim că, anul trecut, a fost introdusă obligativitatea din partea șoferilor care suspendă contractul RCA de a preda și plăcuțele de înmatriculare, în caz contrar, aceștia riscând amenzi usturătoare (de la 1.000 și 2.000 de lei) și reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare. În plus, proprietarii de autoturisme pot să-și repare mașinile în orice service auto, fără ca asiguratorul RCA să se mai poată opune, cu condiția ca atelierul auto să funcționeze legal.

