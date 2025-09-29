Operațiune de amploare în Bacău: Poliția pune pe jar hoții de lemne

În perioada 23-25 septembrie, polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sprijiniți de specialiștii Gărzii Forestiere Suceava, au desfășurat o acțiune complexă pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

Scopul principal al intervenției a fost verificarea modului de deținere, prelucrare, expediere și transport a materialelor lemnoase în depozitele de masă lemnoasă și prevenirea tăierilor și furturilor ilegale de arbori.

În cadrul operațiunii, au fost controlate trei depozite de materiale lemnoase, două exploatări forestiere și mai multe vehicule de transport. Verificările au scos la iveală numeroase nereguli, în urma cărora polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.000 de lei.

Mai mult, în flagrant au fost constatate cinci infracțiuni, constând în tăiere și furt de arbori, scoatere din rădăcini a acestora și deținerea ilegală de materiale lemnoase în depozite. Pentru a se stabili proveniența și a se dispune confiscarea, aproximativ 305 metri cubi de material lemnos, din diverse specii și sortimente, au fost ridicați, valoarea totală a acestora fiind estimată la 97.550 de lei.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că astfel de acțiuni vor continua, fiind parte a unui plan mai amplu de protejare a fondului forestier și de descurajare a infracțiunilor silvice, în contextul în care pădurile rămân o resursă vitală, dar tot mai vulnerabilă în fața activităților ilegale.

Polițiștii fac apel la cetățeni să semnaleze orice activitate suspectă în domeniul exploatării lemnului, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid și eficient.