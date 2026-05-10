Onești: Primăria va distribui gratuit cetățenilor bulbii de lalele scoși din spațiile verzi

Primăria municipiului Onești a anunțat că bulbii de lalele extrași din rondurile și spațiile verzi ale orașului vor fi puși la dispoziția cetățenilor interesați, după finalizarea lucrărilor de scoatere a acestora.

Potrivit administrației locale, în cursul săptămânii viitoare va fi comunicat locul din care bulbii vor putea fi ridicați gratuit de către locuitori.

Reprezentanții municipalității au explicat că, pentru a menține aspectul uniform și calitatea covorului floral din oraș, bulbii sunt înlocuiți anual și nu sunt replantați de administrație. Decizia are la bază experiența acumulată în anii anteriori, care a arătat că bulbii replantați nu mai oferă garanția unei înfloriri complete și nici a aceleiași uniformități estetice.

„În fiecare sezon sunt plantați bulbi noi, pentru ca orașul să se bucure de aceeași imagine spectaculoasă”, au transmis reprezentanții Primăriei Onești.

Anunțul s-a bucurat de interes din partea cetățenilor, după numeroase întrebări adresate administrației locale cu privire la destinația bulbilor de lalele după încheierea sezonului floral.