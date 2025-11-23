Onești: Conferință Națională medicală la 60 de ani de la înființarea Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca”

În zilele de 21 și 22 noiembrie 2025, Oneștiul a găzduit Conferința Națională medicală dedicată împlinirii a 60 de ani de existență a Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Doctor Luca”. Evenimentul a reunit cadre medicale din întreaga țară, profesori universitari, specialiști din ramuri diverse ale științelor medicale, dar și reprezentanți ai autorităților locale și județene, într-un cadru încărcat de emoție și de respect față de istoria instituției.

Organizatorii au descris conferința drept „două zile de profundă emoție, dar și de înaltă ținută academică”, prilej cu care a fost rememorat parcursul spitalului, de la inaugurarea sa în 1965 și până la transformările majore din prezent.

Un spital care a devenit reper al comunității

În discursurile susținute, participanții au subliniat că Spitalul Municipal Onești este, de șase decenii, mai mult decât o instituție medicală: un loc în care știința și compasiunea se întâlnesc pentru a reda pacienților viața, demnitatea și speranța.

Fiecare salon, s-a amintit în cadrul manifestării, poartă amprenta unor victorii împotriva bolii, iar fiecare generație de medici, asistenți și infirmieri a contribuit la consolidarea unei „familii a vindecării”, definită de sacrificiu, empatie și profesionalism.

Evenimentul a adus și un omagiu generațiilor de cadre medicale care au trecut prin spital în ultimele decenii, purtând responsabilitatea grea a gardelor, a deciziilor critice și a luptei permanente pentru viață.

60 de ani de evoluție și reconstrucție

Instituția medicală, deschisă în 1965 într-o perioadă în care România se afla într-o altă etapă de dezvoltare, a devenit în timp un pilon pentru sănătatea comunităților din Onești și întreaga Vale a Trotușului.

„În ultimii ani, Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești a demonstrat că nu trăiește doar din glorie și istorie. A știut să se reconstruiască și să se reinventeze. Consiliul Județean Bacău, dar mai ales Primăria Municipiului Onești au avut o contribuție deosebită în acest sens. La aceasta s-a adăugat implicarea parlamentarilor social-democrați, care, prin amendamente formulate în procesul de adoptare a Legii bugetului de stat, au adus la Onești finanțări importante pentru diferite dotări”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău, prezentă la eveniment.

Conferința Națională s-a încheiat cu reafirmarea angajamentului comun pentru dezvoltarea serviciilor medicale din Onești și pentru continuarea tradiției de excelență care definește spitalul de șase decenii.