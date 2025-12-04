„Once Upon a Ball – Povestea Bobocilor” de la Liceul „Borcea” Buhuși

Elevii Liceului Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși au petrecut o seară plină de culoare și emoție, mai ales pentru cei de clasa a IX-a care s-au înscris în „bătălia” pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2025. Balul Bobocilor 2025 s-a derulat la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” Buhuși, la sfârșitul săptămânii trecute și a fost organizat sub tema „Once Upon a Ball – Povestea Bobocilor”, o seară în care bobocii au întruchipat personaje din basmele Disney.

Sala Casei de Cultură s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toți elevii liceului care au dorit să participle la eveniment, sala fiind arhiplină. Pe lângă elevi, părinți și profesori, chiar din primul rând, spectacolul a fost urmărit și apreciat de către primarul orașului ing. Vasile Zaharia și de viceprimarul Dan Teslariu, ceea ce arată că evenimentul a fost unul important pentru toată comunitatea.

În deschidere, prezentatorii balului, elevii Țaga Octavian și Macovei Alexia, au transmis mesajul gazdelor, au adus mulțumiri sponsorilor, juriului și întregii echipe de proiect care a contribuit la organizarea balului, a fost prezentat un film al liceului și un moment artistic al majoretelor „Iconic Girl”.

Primul moment de importanță majoră a fost prezentarea celor 10 perechi de boboci, fiecare descrisă succint cu personalitatea și motivația lor, moment ce a inclus și defilarea de gală. Pentru candidații la titlurile de Miss și Mister a urmat proba de dans, o probă care a reunit mai multe stiluri; proba de talente, în care fiecare pereche a prezentat o interpretare inspirată dintr-o poveste Disney (Cenușăreasa, Rapunzel, Ariel, Frumoasa și Bestia, Albă-ca-Zăpada etc.); dar și o proba surpriză – un set de întrebări din poveștile reprezentate în concurs.

Pe lângă competițiile tradiționale, organizatorii au pregătit și momente speciale, precum recitaluri și momente de dans, care au animat atmosfera. Între acestea s-au remarcat scenetele de teatru de la Clubul Copiilor și momentele de dans de la Școala de Dans Adamas Buhuși. Participanții și publicul au avut ocazia să se bucure de o seară plină de energie și emoție, devenind astfel parte dintr-o tradiție importantă pentru liceu.

Toate reprezentațiile bobocilor au fost appreciate și notate de un juriu format din profesori, reprezentanți ai sponsorilor dar și doi reprezentanți ai elevilor din liceu. În final, bobocii au revenit pe scenă în defilarea finală a „prinților și prințeselor”. Înainte de festivitatea de premiere a avut loc și un moment musical oferit de artiști invitați.

În startul premierilor au fost oferite cadouri din partea sponsorilor și a premiilor oferite de Consiliul Școlar al Elevilor.

Ultimul moment de suspans a fost intrarea Miss & Mister Boboc 2023 – Oprea Maya și Lipovanu Ștefan, care au înmânat titlurile pentru 2025.

Titlul de Miss Boboc i-a revenit Lorenei Zaharia, iar Vasile Luis a câștigat titlul de Mister Boboc. Cei doi au primit diplome și premii consistente oferite de sponsori locali.

Locul II: Riana Asandei și Dragoș Dediu;

Locul III: Elisa Bălan și Cristian Panțiru;

Miss și Mister Popularitate in anul scolar 2025-2026, aleși prin votul elevilor din liceu au fost: Bibire Larisa și Dediu Dragoș.

„O lună și jumătate, sute de ore de repetiții, 50 de antrenori si 18 boboci. O muncă colosală din partea tuturor pentru acest eveniment al anului școlar 2025-2026. A fost un eveniment greu de organizat, cu multe obstacole dar finalul a fost unul de poveste. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat la împlinirea acestei povești”, a declarat prof. Ioana Izabela Dănilă, coordonator proiecte și programe școlare și extrașcolare, organizator Balul Bobocilor

„Obținerea titlului de Boboaca Anului a fost pentru mine o experiență memorabilă, pe care o voi prețui mult timp. Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care m-au susținut și au avut încredere în mine pe parcursul întregii competiții. Le mulțumesc colegilor, profesorilor și organizatorilor pentru atmosfera excepțională și pentru efortul depus în realizarea acestui eveniment. A fost o seară încărcată de emoție, surprize și momente deosebite, pe care le voi purta mereu cu mine. Pentru mine, acest titlu înseamnă mai mult decât o distincție: reprezintă un îndemn de a continua să am încredere în propriile forțe și de a primi cu deschidere provocările care vor urma. Mă bucur că am avut ocazia să îmi reprezint generația și sper ca exemplul meu să îi inspire și pe alți elevi să își urmeze pasiunile cu curaj.”

Lorena Zaharia, Miss Boboc Liceul Teoretic „Ion Borcea” 2025

„În primul rând, doresc să îmi exprim recunoștința pentru această experiență extraordinară. Să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, purtând titlul de Bobocul Anului, este o surpriză imensă și o bucurie pe care cu greu o pot reda în cuvinte. Le adresez mulțumiri profesorilor și organizatorilor, care au depus un efort considerabil pentru ca această seară să fie atât de specială. Mulțumesc, de asemenea, antrenorilor pentru implicarea și dedicarea lor, precum și tuturor celor care au avut încredere în mine. Această seară va rămâne pentru totdeauna în amintirea mea. Vă mulțumesc încă o dată tuturor!”

Vasile Luis, Mister Boboc Liceul Teoretic „Ion Borcea” 2025

Balul Bobocilor de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși a fost, ca de fiecare dată, o ocazie de a–i aduce împreună pe toți elevii liceului, din toate clasele, de a întări spiritul de echipă și de a crea amintiri de neuitat pentru toți participanții. Evenimentul a confirmat încă o dată faptul că tradițiile școlii rămân un pilon important în formarea personalităților tinere.