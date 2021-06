Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master, programe postuniversitare de conversie profesională și programe de formare psihopedagogică, nivelul I și II.

Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează admitere, la ciclul de studii universitare de licență pentru programele de studii: Biologie, Informatică, Matematică.

De asemenea, oferta educațională a facultății cuprinde și programe de masterat: Biologie medicală, Informatică aplicată în științe și tehnologie, Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului.

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Științe se găsesc pe pagina web a facultății: https://www.ub.ro/stiinte/admitere și www.admitere.ub.ro

Înscrierea candidaților se realizează online pe platforma www.admitere.ub.ro în perioada 05-30 iulie 2021. Candidații care nu dețin mijloace tehnice pentru realizarea înscrierii, pot accesa, în sălile puse la dispoziție de Facultatea de Științe, toate mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii. Programul de lucru la înscrierea online este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează să se înscrie la sediul Facultății de Științe, programul de lucru este: Luni – Vineri: 9.00-15.00, Sâmbătă: 9.00-12.00. Alte informații se pot obține pe email la adresa stiinte@ub.ro sau la numărul de telefon 0234571012.

„Oferta educațională a Facultății de Științe este diversificată, centrată pe nevoile zonale de dezvoltare. Toate programele de studii sunt oferite la forma de învățământ cu frecvență, iar Informatica poate fi studiată și la forma de învățământ cu frecvență redusă, venind în sprijinul celor care au deja un loc de muncă și încearcă acum o schimbare de carieră. Studiul Matematicii dezvoltă abilitățile de a rezolva probleme – de la cele abstracte la cele cotidiene, cultivă gândirea analitică, dar și gândirea critică, gândirea creativă. Prin studierea științifică a vieții, Biologia reprezintă calea către înțelegerea profundă și continuă a rolului și impactului societății asupra planetei. Pandemia actuală a subliniat importanța cercetărilor coordonate la nivel internațional și fragilitatea societății umane în fața unor evenimente neprevăzute. Rolul Informaticii este unanim recunoscut, datorită impactului pe care-l au tehnologiile informaționale și Internetul. Este clar că lumea digitală a devenit indispensabilă pentru lumea reală, iar specialiștii IT sunt căutați și apreciați. De asemenea, oferim și programe de formare pentru profesia didactică, atât în timpul studiilor universitare, cât și după absolvire, cât și programe postuniversitare de conversie profesională. Pentru toate programele de studii, Facultatea de Științe oferă studenților mobilități Erasmus+ în universități europene: Germania, Olanda, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, Bulgaria, Macedonia, Lituania, Turcia. Majoritatea absolvenților noștri lucrează în domeniul programului de studii absolvit, iar experiența ne demonstrează că parcursul profesional după absolvirea facultății îți oferă multe ocazii de a evolua. Vă invităm în echipa noastră, alături de studenții care îndrăgesc științele exacte sau științele vieții!” Decanul Facultății de Științe, Conf. univ. dr. Cerasela Crișan.

„Totul este posibil atunci când investești timp, efort și pasiune în ceea ce ți-ai propus să faci. Noi suntem generația care a făcut jumătate de facultate fizic și jumătate online, însă am reușit, alături de cadrele noastre didactice, să ne adaptăm oricărei situații. Sfârșitul celor 3 ani de facultate, plini de muncă, obstacole, dar și de fericire, a venit. Pentru mine, facultatea a fost cea mai importantă perioadă din viața mea, deoarece aici m-am format ca om. Am întâlnit profesori minunați cărora le sunt recunoscătoare pentru efortul și răbdarea de care au dat dovadă în toți acești ani. Țin să le mulțumesc foarte mult pentru că au avut încredere în mine și pentru că m-au susținut necondiționat. Pe parcursul celor 3 ani de studii am învățat foarte multe lucruri utile care mi-au fost de folos și sunt sigură că îmi vor folosi și în continuare. Deși în toată această perioadă mi-am dorit ca totul să se termine mai repede, acum, la final, mi-aș dori să rămân studentă toată viața”. Roberta-Andreea Hudici, programul de studii Matematică, anul III.

„Sunt profesor titular de Informatică și TIC la Școala Gimnazială «Miron Costin» din Bacău și în prezent urmez cursurile masterului de Informatică Aplicată în Științe și Tehnologie. Sunt foarte încântată că am ales acest master, deoarece am cunoscut un colectiv de profesori minunați, iar sub îndrumarea dumnealor am ocazia să descopăr ultimele noutăți în domeniul programării, să îmi formez și exersez abilități de a crea proiecte interesante. De asemenea, învăț cum să caut și să studiez anumite lucrări și articole de specialitate pe subiecte actuale din domeniul IT – inteligență artificială, rețete neuronale, testare software, modelare stochastică și multe altele, să realizez diferite proiecte de cercetare privind aceste subiecte de interes și astfel, să mă dezvolt profesional, devenind un profesor mai bun pentru elevii mei”. Gabriela Neculcea, masterandă la Informatică Aplicată în Științe și Tehnologie, anul I.

„Toate provocările, suișurile și coborâșurile, dezamăgirile, bucuriile, momentele amuzante și cele de extaz vin la pachet, ca un tumult nebun de experiențe pe care trebuie să le simți din plin, să te bucuri de ele, să fii recunoscător pentru tot ceea ce experimentezi. La început poate părea greu, chiar imposibil câteodată, trebuie doar să îți dai silința, să dai tot ce poți și trebuie să lupți până la capăt. După ce treci prin toate și reușești cu brio,realizezi cât de puternic ești, iar eforturile îți sunt răsplătite. Când ești în impas nu ezita să ceri ajutorul, vei avea în jur persoane săritoare din rândul colegilor, dar și din rândul profesorilor. Legăturile de la această facultate sunt strânse, profesorii sunt implicați în bunăstarea studenților pentru a avea rezultate calitative,atât în procesul didactic, cât și în ceea ce privește dezvoltarea personală”. Ioana Mădălina Sion, absolventă a programului de studii Biologie.