Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” implementează și coordonează din acest an școlar proiectul european Erasmus+ „Bridges over opened minds”, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europeană în care partenere sunt unități de învățământ din Italia, Polonia și Croația. Perioada de desfășurare este până pe 31 august 2020, cu o finanțare de 126.000 de euro.

„Welcome to our country. Welcome to our school.” Așa au fost primiți ieri dimineață, alături de tradiționala pâine cu sare, cele trei delegații din Italia, Polonia și Croația, formate din elevi și profesori venite în Bacău în prima mobilitate din acest proiect, care se va derula pe parcursul întregii săptămâni (3-8 decembrie).

Au spus „prezent”, alături de elevii lor, profesorii Salvatore Lucente și Laura Giamattei – de la Instituto comprensivo Statale Adelaide Ristori Napoli din Italia, Emilia Soczka, Katarzyna Wojcik și Maria Pipeka – de la Szkola Prumasa Tysiaclecia Stefana Kardynala din Polonia și Ivan Galić și Klementina Durić – Skola „Matija Gubec” Cernik din Croația, împreună cu echipa de management a școlii gazdă, formată din profesorii Mariana Umbrărescu (director), Elena Sofica Dumitrașcu (coordonator de proiect), Lucica Guraliuc, Norina Daniela Bulai și Doina Uricaru.

După o scurtă vizită prin școală, oaspeții au participat și la un spectacol oferit de elevii băcăuani în care s-au evidențiat costumele populare, dansurile tradiționale și obiceiurile noastre. Vor urma ateliere de lucru, întâlniri, diseminări de informații, excursii, discuții și dezbateri legate de obiectivele acestui proiect care promovează incluziunea socială și vizează: dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor (tehnologia informației și comunicării lingvistice), implementarea unei dimensiuni europene culturale printre participanți, încurajarea unui spirit tolerant și a unei minți deschise către diversitatea europeană, dezvoltarea creativității, comunicării și promovarea lucrului în echipă, dar și reducerea ratei de abandon școlar în rândul școlilor partenere.

În proiect sunt prevăzute și două reuniuni transnaționale pentru cadrele didactice, dar și mobilități pentru 25 de elevi (ca beneficiari direcți), în cadrul cărora se vor derula activități multinaționale de învățare, predare și formare. Următoarea întâlnire va fi în Polonia, la primăvară, într-o mobilitate cu elevii, apoi în Italia, pentru profesori. Tot în 2019, dar în toamnă, va fi o nouă întâlnire cu elevii, în Croația, iar în ultimul an de proiect, 2020, alte mobilități în Italia, România (Bacău) și Croația.

În urma derulării celor doi ani de proiect, elevii participanți vor realiza un ziar multicultural, logo-ul proiectului, un dicționar inovativ și un manual e-learning, pentru fiecare școală implicată.

Acesta este al treilea proiect cu finanțare europeană derulat de Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”.

„Beneficiarii direcți sunt elevi cu dificultăți de adaptare datorate lipsei părinților de lângă ei, plecați la muncă în străinătate, iar indirecți, cei 600 de elevi ai școlii noastre. În urma participării la activitățile din proiect, aceștia vor deveni mai conștienți de importanța integrării sociale a unor categorii de elevi care fac parte dintr-un mediu defavorizat, mai cooperanți, dar și mai implicați în activitățile educative. Comparând realitățile sociale ale țărilor partenere, elevii vor înțelege mai bine aspectele pozitive și negative și vor putea aduce propria contribuție la îmbunătățirea procesului educațional la nivel european. Pe de altă parte, noi, ca profesori, ne vom dezvolta abilitățile profesionale, dar și bunele practici de predare-învățare-evaluare.”

Prof. Mariana Umbrărescu, director