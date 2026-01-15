O zi la Consiliul Județean Bacău: dialog, decizii și responsabilitate pentru comunitate și cultură

Într-o zi obișnuită de muncă la Consiliul Județean Bacău, agenda președintelui CJ, Cristina-Breahnă Pravăț, este plină de întâlniri, decizii și dialog constructiv. „De multe ori, din lipsă de timp și din decență față de menirea noastră și față de cei implicați, activitatea zilnică nu ajunge să fie expusă pe rețelele de socializare, deși ea există și este pe cât de intensă, pe atât de firească, în raport cu pozițiile și rolurile asumate”, a declarat Pravăț.

În contextul săptămânii dedicate Culturii, în avansul Zilei Culturii Naționale, președintele CJ a avut întâlniri cu lideri ai instituțiilor culturale din județ, vizând dezvoltarea de parteneriate viitoare. Totodată, a avut loc o întâlnire mixtă cu reprezentanții Societății Culturale „Vasile Alecsandri”, ai Universității „Vasile Alecsandri” și ai mediului de afaceri local, proprietari de imobile vecine Casei „Vasile Alecsandri”. Scopul discuțiilor a fost identificarea celor mai bune soluții pentru reamenajarea și extinderea curții acestui monument cultural, a cărui reabilitare se află în pregătire pentru a intra în linie dreaptă.

Tot în aceeași zi, președintele CJ Bacău a avut o întâlnire de lucru cu conducerea Aeroportului „George Enescu”, în contextul finalizării unei misiuni de audit intern. Scopul discuțiilor a fost aprofundarea recomandărilor de îmbunătățire a cadrului procedural și a activității aeroportuare, element esențial, având în vedere că aeroportul reprezintă prima poartă de acces în regiune pentru vizitatori și turiști. În plus, un aeroport modern sprijină turismul și industriile creative locale, facilitând accesul la obiectivele culturale ale județului.

Ziua a inclus, de asemenea, numeroase alte activități, precum audiențe și gestionarea activităților curente ale administrației județene, care, deși nu au fost toate imortalizate, contribuie în mod esențial la buna funcționare a instituției, la sprijinirea comunității locale și, direct sau indirect, la promovarea Culturii și a identității culturale a județului Bacău.

„Fiecare zi la Consiliul Județean înseamnă responsabilitate, implicare și decizii menite să susțină comunitatea și să pună în valoare patrimoniul nostru cultural”, a subliniat Cristina-Breahnă Pravăț.