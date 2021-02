Din nou, cu bucurie, vorbim de tinerii care au înțeles că trebuie să se implice în societate și că viziunea lor poate schimba viitorul în bine. O cunoaștem astăzi pe Elena-Roxana Sociu, o studentă din Mărgineni-Bacău, care și-a adus aportul într-un proiect menit să rezolve problemele elevilor navetiști. Despre ea și despre acest proiect avem detalii în interviul următor.

-Ești din Mărgineni. Unde ai urmat cursurile gimnaziale și liceale?

-Am făcut gimnaziul la Școala „Ion Creangă” Bacău, iar liceul la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. Am absolvit în 2020 și am fost pe profil real, specializarea matematică-informatică intensiv engleză. Acum sunt studentă în anul I la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe specializarea Tehnologia Informației.

– Cum e școala în pandemie pentru tine?

-Pentru mine cel mai greu a fost finalul clasei a XII-a, când am fost nevoiți să ne mutăm în mediul online și am avut foarte puțin timp să ne adaptăm. Programul era foarte diferit față de cel pe care îl aveam înainte și au mai existat ore la care nu am avut o conexiune stabilă la internet sau chiar profesorul de la oră avea probleme cu internetul.

La facultate e mult mai simplu și încă de la început m-am adaptat foarte ușor cu programul și platforma pe care o folosim. Pentru mine școala online este (în momentul de față) un plus, pentru că am un program mai lejer și mai flexibil. Având în vedere că toate orele se țin online nu sunt nevoită să mă deplasez către universitate și pot folosi acele ore pentru a mă implica în alte proiecte.

În cele câteva luni de facultate pot spune că mi-am „creionat” un orar bazat pe nevoile mele, în care știu cât timp să dedic pentru fiecare activitate, indiferent că e vorba de cursuri, de învățat sau de văzut un film, și de aceea sunt mult mai relaxată.

Pe de altă parte eu sunt o persoană care are nevoie să interacționeze cu cei din jur ca să înțeleg mai ușor informațiile pe care le primesc, dar mi-a lipsit interacțiunea cu profesorii și colegii în clasa a XII-a, pentru că îmi este mult mai ușor să înțeleg un lucru atunci când aud explicația profesorului în timp ce rezolvă un exercițiu la tablă decât să aud acea explicație online.

-Ești implicată în voluntariat. Cum ai început?

-Fac voluntariat de câțiva ani, iar prima dată am luat contact cu acest concept pe la finalul clasei a VIII-a, unde la noi în comună se organiza „Vara Împreună” de către Parohia din Mărgineni. Iar de atunci până la finalul clasei a XI-a am continuat să mă implic în organizarea „Verii Împreună” în Mărgineni. Din clasa a IX-a am început, încet-încet, să descopăr alte proiecte și ONG-uri în care m-am implicat ulterior (FSC, BCTR, ADA, ExplorIT, ICTR, ZVELT.ro, etc). Pot să spun că mereu mi-a plăcut să mă implic și să ajut comunitatea, iar pentru mine voluntariatul înseamnă inclusiv un loc în care pot să cunosc oameni noi, să fac networking cu persoane din diferite domenii și de unde pot învăța foarte multe lucruri noi. Iar voluntariatul mi-a oferit foarte multe oportuniți.

-Ai făcut parte din proiectul Bacău-Capitala Tineretului din România – BCTR. Ce a însemnat pentru tine?

-Pentru mine BCTR este proiectul care m-a făcut să realizez cât de important este să te implici și cum poți mobiliza tinerii să se implice și să facă activități pentru ei. A fost momentul în care am realizat că vreau să continui să fac voluntariat și să caut oportunități diverse prin care să mă dezvolt. Implicându-mă în acest proiect m-am dezvoltat foarte mult pe plan personal, prin oamenii cu care am intrat în contact și activitățile la care am participat (precum Summit-ul Tinerilor – Ediția a II-a, Biblioteca Vie). Am intrat în contact cu mulți oameni faini cu care am putut să vorbesc despre facultate, oportunități de dezvoltare atât personal, cât și profesional și multe altele, care m-au ajutat și mi-au influențat deciziile într-un mod pozitiv aș putea spune.

Spre exemplu, atunci când am fost voluntar la Biblioteca Vie, am vorbit cu studenți din Bacău, dar și din alte orașe despre lucrurile de care trebuie să țin cont atunci când aleg o facultate, dar și de ce trebuie să țin cont atunci când vine vorba de dezvoltarea mea personală. Și fiind voluntar mi-a fost mult mai ușor să comunic, să vorbesc mai deschis, să întreb lucruri pe care le aveam de ceva vreme în minte (atunci eram clasa a X-a ) și mă bucur că am avut această oportunitate.

Tot prin acest proiect am luat contact cu Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA. Practic am cunoscut o parte din oamenii implicați în acest ONG la una dintre întâlnirile de lucru pentru dezvoltarea mecanismelor necesare implementării și monitorizării programului European Youth Village. Mai apoi (tot prin BCTR), m-am înscris ca voluntar la Zilele Parcului Gherăiești, eveniment organizat de ADA și de atunci am decis că vreau să mă implic direct și în proiectele acestui ONG.

-Care a fost cel mai bun, cel mai important proiect/program din care ai facut parte fără să ne gândim la BCTR?

-Mi-e foarte greu să aleg, așa că o să vorbesc despre mai multe proiecte și cum a fost pentru mine să mă implic acolo. M-am implicat inclusiv în proiectul Iași-Capitala Tineretului din România ICTR, iar în cadrul acestuia am fost voluntar la două evenimente foarte faine : Conferința Regională de Tineret Nord-Est și Summitul Tinerilor 4.0. Sunt două evenimente unde am cunoscut oameni noi, implicați în comunitățile din care fac parte și de la care am învățat multe lucruri noi.

Summit-ul Tinerilor este practic unul dintre evenimentele mele de suflet și am participat la evenimentele de la Bacău, Baia Mare, Iași și la ediția de pandemie de anul trecut. Îmi este foarte drag pentru că mereu îmi fac prieteni noi, învăț despre inițiativele altor ONG-uri care au funcționat la ei în comunitate, cunosc locuri noi (îmi place foarte mult să călătoresc) și văd ateliere foarte faine și creative.

Un proiect în care m-am implicat și care m-a ajutat foarte mult este SDSG2 – Politici și Strategii Incluzive pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău, unde am participat atât la consultări cu tinerii cu oportunități reduse din județ, dar și la ateliere pe diverse teme.

Practic, aici am înțeles mai bine cum se organizează o activitate și cum să fac dintr-o problemă actuală o soluție. Aici am luat contact cu ce înseamnă analiza SWOT, ce sunt obiectivele SMART, dar și cum se realizează o fișă de activitate (ceea ce m-a ajutat în scrierea proiectului FocuSAT pe transport).

Un program important este Programul 3, care este „un program de lungă durată pentru actuali și viitori tineri implicați în al treilea sector, o școală pentru cei care vor să contribuie la dezvoltarea societății civile din România și nu numai” (asta este o descriere a programului luată direct de pe site). Pe scurt, noi( #trillenials ) trecem printr-un proces de învățare de un an de zile, în care învățăm atât conținuturi tehnice ce țin de lucru în ONG, dar și conținuturi tematice ce țin de implicarea comunității la nivel local, diferite tehnici și metode de educație nonformală etc. Pe lângă toate astea e un vibe foarte fain și merg cu drag la fiecare ședință online.

-Să vorbim despre noul proiect FocuSAT…

-FocuSAT pe transport a pornit din dorința de a da vizibilitate povocărilor cu care se confruntă elevii navetiști din județul Bacău și echiparea acestor tineri cu competențe și instrumente de participare și advocacy.

Pentru mine, acest proiect e foarte important pentru că am făcut naveta timp de 8 ani pentru a-mi continua studiile (în gimnaziu și liceu). M-am lovit foarte des de insuficiența facilităților de transport din comună și de aici vine și motivația mea de a schimba ceva la modul în care importanța transportului pentru elevii navetiști este văzută. De asemenea, acest proiectul este necesar pentru elevii navetiști pentru că în urma consultării a 300 tineri cu oportunități reduse din județ, în cadrul proiectului SDSG 2, am identificat o serie de probleme privind accesul la educație îngreunat de situația facilităților de transport.

Conform Raportului național privind starea calității în unitățile de învățământ preuniversitar public din mediul rural din 2018, numărul mediu al elevilor navetiști era de 222 elevi/liceu.

Luni, 8 februarie a reînceput școala, iar pe lângă provocările și riscurile cauzate de către pandemia de COVID-19, pentru un număr ridicat de elevi din județul Bacău, transportul (sau mai degrabă lipsa transportului) reprezintă una din principalele piedici în educație.

În județul Bacău sunt 35 de licee și 5 școli profesionale spre care se vor deplasa zilnic aproximativ 20.000 de elevi.

Este important ca un elev să își cunoască drepturile, dar și instrumente și structuri care le sunt mereu aproape. Eu nu aș știut aceste lucruri în gimnaziu și am început să învăț despre ele începând cu clasa a X-a. Oportunitățile unui elev care face naveta sunt limitate, pentru că depinde mereu de un mijloc de transport pentru a ajunge acasă, dar și de alte facilitățile de transport care sunt insuficiente.

Proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare a autorităților publice asupra insuficienței facilităților de transport, prin echiparea tinerilor cu oportunități reduse din mediul rural si zone periferice cu competențe și instrumente de lobby și advocacy.

Proiectul FocuSAT pe transport este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate, a fost lansat oficial pe 8 februarie, odată cu reînceperea școlii și este implementat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA, în perioada 01/02/2021 – 31/01/2022. Fac parte din Grupul de inițiativă implicat în implemetare alături de Ficuță George-Leonard, Gheorghică Alexandra-Diana, Hanga Georgiana Alexandra și Istrate Ștefan.

-Cât de puternic și implicat este voluntariatul la tine, în Mărgineni?

-În Mărgineni voluntariatul este slab, nu există multe oportunități pentru tineri de a se implica. Majoritatea activităților prin care tinerii se implicau erau la evenimentele organizate anual de Parohia din Mărgineni. „Vara Împreună” este un eveniment unde se implicau de obicei 30-35 tineri , dar pentru că a venit pandemia nu s-a mai făcut. Tinerii care doresc să se implice activ merg de obicei în Bacău la activitățile organizate de ONG-urile din oraș, iar conceptul de voluntariat nu este foarte promovat la noi în comună.

-Ce proiecte de viitor ai?

-Pe lângă proiectul FocuSAT pe transport și proiectele asociației care vor urma, mai am două programe importante în care mă implic. Începând cu anul 2020 și continuând în 2021 mă implic în Programul 3, fiind unul dintre #trillenials. Al doilea este Satul European de Tineret de care am vorbit mai sus. Eu practic țin aproape cu cei din #Aroneanu 2021, unul dintre satele care dețin acest titlu în 2021, fiind monitor pentru această comună. Mă bucur să văd tineri care se implică și fac activități, dar și că am oportunitatea de a mă implica într-un program așa de fain.

-Și despre experiența ADA?

-În ADA sunt voluntar de mai bine de 2 ani, iar în ultimul an a devenit ca o a doua familie pentru mine. Mă bucur că am avut oportunitatea de a cunoaște oameni așa de faini care m-au ajutat și m-au sprijinit de când sunt în ADA.