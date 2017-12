Un Audi TT s-a înfipt, în aceasta seara, într-un stâlp de iluminat, pe strada Mioriței, din Bacău, la intersecția cu Banca Națională. Conform polițiștilor, la volan se afla o femeie de 30 de ani, din Buhuși, care nu a adaptat viteza când a încercat să facă virajul la stânga. Șoferița a fost rănită în urma accidentului și a fost dusă la spital pentru investigații. Testarea cu alcooltestul a arătat că femeia nu consumase băuturi alcoolice. 87 SHARES Share Tweet

