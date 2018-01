Când vorbim de Marea Unire de la 1918, invariabil apelăm la datele istorice, la arhive, amintiri, confesiuni, documente, tratate, fotografii, care aduc în prim plan înfrângerile şi, mai ales victoriile de pe marile teatre de lupte unde s-a hotărât soarta ţării şi, ca punct final, Unirea de la 1918. Nota Bene. Se vorbeşte foarte puţin, sau deloc, de ce a urmat după Marea Unire. Nu-i timpul trecut, până atunci, o ştire din ziar mi-a trezit frumoase amintiri din copilărie: primul film văzut la căminul cultural. Prin clasa a II-a, Domnul învăţător Constantin Cucu ne-a anunţat că sâmbătă vine caravana cu film. Cine vrea, să vină cu 50 ce bani, atât costă intrarea. Zarvă, bucurie…Ne-am dus cu mult înainte de a începe. Nu mai ştiu ce film a rulat, mi-au rămas în memorie imaginile, mişcarea de pe albul peretelui, povestea spusă de omul cu caravana. Peste câţiva ani, s-a adus un aparat de proiecţie, se dădea film de două ori pe săptămână, câteodată nu ajungeau rolele, se încurcau traseele, alteori iarna bloca drumurile. Era supărare mare… Într-o vineri, trecusem deja în clasa a VII-a, diriginta ne spune că duminică mergem la Moineşti, cu maşina „schimburilor”, care ducea petroliştii la sonde, pentru a vedea un film la Cinema „23 August”. Eram pe altă lume: sală mare, curăţenie, lumini, linişte, dar cel mai mult ne-a plăcut că nu ne-a luat bani la intrare şi filmul nu a avut pauze, ca la noi, în sat. Am văzut „Alarmă în munţi”, cu bătăi, puşti, paraşute, ce mai, a fost o încântare. Acum, la Moineşti rulează filme cu tehnica 3D, într-o sală modernă, intimă, o frumuseţe.

În satul meu nu se mai dau filme, nici alb-negru, nici color, nici pe ecran mic…

