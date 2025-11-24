O pisică blocată în podul fostului Hotel Central a pus pe jar băcăuanii

O pisică a reușit să atragă atenția întregului oraș, blocată timp de mai multe zile în podul fostului Hotel Central. Pe rețelele sociale, discuțiile și comentariile legate de „pisica pierdută” s-au înmulțit rapid, iar locuitorii orașului au urmărit cu sufletul la gură fiecare actualizare.

Pompierii ISU Bacău au intervenit încă din primele zile, inclusiv duminică, pentru a încerca salvarea animalului. Însă, condițiile dificile din podul clădirii – scara instabilă și riscul de prăbușire a acoperișului – au împiedicat acțiunea directă.

După mai multe încercări eșuate, astăzi s-a aflat vestea bună: pisica a fost găsită și coborâtă cu ajutorul unei cuști capcană instalate strategic. În ultimele zile, oamenii și-au exprimat dorința de a ajuta: unii au încercat să contacteze alpinism specializat pentru a facilita salvarea, iar alții au oferit hrană și apă pentru a atrage pisica în cușcă.

Pompierii au revenit la ruinele fostului hotel, aducând cu ei răbdare și răspunsuri la grijile băcăuanilor. Pisica se mișcă dintr-un pod în altul, în mediul ei natural, și nu era efectiv blocată.

Gestul pompierilor, care nu au ținut cont de frigul sau umezeala zilei, a fost apreciat de comunitate. Pentru ei, riscurile pălesc în fața dorinței de a salva o viață, oricare ar fi ea. În cele din urmă, după zile de emoții și mobilizare colectivă, micuța pisică a fost recuperată în siguranță, oferind un final fericit unei povești care a unit întreg orașul în grijă și solidaritate.