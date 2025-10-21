marți, 21 octombrie 2025
type here...

O persoană singură are nevoie de 4.322 de lei lunar pentru a trăi decent. O familie cu doi copii – de 11.370 de lei

Deșteptarea

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii, pentru luna septembrie 2025, este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2024, de la 10.450/lună la 11.370 lei/lună.

Față de 2024, valoarea coșului este cu 920 de lei mai mare. Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației (capitolul 1, +181 lei), achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei) și cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, +170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult (+22,6%).

Tabelele de mai jos prezintă actualizarea valorii coșului de consum pentru un trai minim decent la nivelul lunii septembrie 2025. Tabelele includ comparații cu coșul aferent lunii septembrie 2024.

Capitol de cheltuieli

Septembrie 2024

Septembrie 2025

variație anuală

cost lunar (lei)

lei

%

(1) Alimentația

2210

2391

181

8.2%

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte

1007

1080

73

7.3%

(3) Locuința

2995

3166

171

5.7%

(4) Dotarea locuinței

275

289

14

5.1%

(5) Cheltuieli cu locuința

752

922

170

22.6%

(6) Produse de uz casnic și igienă personală

341

361

20

5.9%

(7) Servicii

634

699

65

10.3%

(8) Educație și cultură

774

852

78

10.1%

(9) Îngrijirea sănătății

170

192

22

13.2%

(10) Recreere și vacanță

342

383

41

11.9%

(11) Fondul de economii al familiei

950

1034

84

8.8%

TOTAL

10450

11370

920

8.8%

 

 

 

Pentru alte familii decât familia de referință formată din doi adulți și doi copii, calculele arată că valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 9.343 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 7.002 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 4322 lei pe lună.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de referință, actualizare Septembrie 2025*

 

Cost lunar (lei / familie)

Septembrie 2025

Capitol de cheltuieli

2 adulți + 2 copii

2 adulți + 1 copil

2 adulți

1 adult

(1) Alimentația

2391

1989

1457

805

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte

1080

772

445

232

(3) Locuința

3166

2714

2262

1508

(4) Dotarea locuinței

289

248

206

138

(5) Cheltuieli cu locuința

922

791

659

439

(6) Produse de uz casnic și igienă personală

361

310

258

172

(7) Servicii

699

639

560

311

(8) Educație și cultură

852

536

115

67

(9) Îngrijirea sănătății

192

168

130

76

(10) Recreere și vacanță

383

328

274

182

(11) Fondul de economii al familiei

1034

849

637

393

TOTAL

11370

9343

7002

4322

* Aceste estimări sunt derivate, fiind mai puțin precise decât cea a valorii coșului pentru familia de referință alcătuită din doi adulți și doi copii.

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.