O persoană singură are nevoie de 4.322 de lei lunar pentru a trăi decent. O familie cu doi copii – de 11.370 de lei

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii, pentru luna septembrie 2025, este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente ( 8,8% ) față de 2024, de la 10.450/lună la 11.370 lei/lună.

Față de 2024, valoarea coșului este cu 920 de lei mai mare . Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației (capitolul 1, +181 lei), achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei) și cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, +170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult (+22,6%).

Tabelele de mai jos prezintă actualizarea valorii coșului de consum pentru un trai minim decent la nivelul lunii septembrie 2025. Tabelele includ comparații cu coșul aferent lunii septembrie 2024.

Capitol de cheltuieli Septembrie 2024 Septembrie 2025 variație anuală cost lunar (lei) lei % (1) Alimentația 2210 2391 181 8.2% (2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 1007 1080 73 7.3% (3) Locuința 2995 3166 171 5.7% (4) Dotarea locuinței 275 289 14 5.1% (5) Cheltuieli cu locuința 752 922 170 22.6% (6) Produse de uz casnic și igienă personală 341 361 20 5.9% (7) Servicii 634 699 65 10.3% (8) Educație și cultură 774 852 78 10.1% (9) Îngrijirea sănătății 170 192 22 13.2% (10) Recreere și vacanță 342 383 41 11.9% (11) Fondul de economii al familiei 950 1034 84 8.8% TOTAL 10450 11370 920 8.8%

Pentru alte familii decât familia de referință formată din doi adulți și doi copii, calculele arată că valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 9.343 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 7.002 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 4322 lei pe lună.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de referință, actualizare Septembrie 2025*

Cost lunar (lei / familie) Septembrie 2025 Capitol de cheltuieli 2 adulți + 2 copii 2 adulți + 1 copil 2 adulți 1 adult (1) Alimentația 2391 1989 1457 805 (2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 1080 772 445 232 (3) Locuința 3166 2714 2262 1508 (4) Dotarea locuinței 289 248 206 138 (5) Cheltuieli cu locuința 922 791 659 439 (6) Produse de uz casnic și igienă personală 361 310 258 172 (7) Servicii 699 639 560 311 (8) Educație și cultură 852 536 115 67 (9) Îngrijirea sănătății 192 168 130 76 (10) Recreere și vacanță 383 328 274 182 (11) Fondul de economii al familiei 1034 849 637 393 TOTAL 11370 9343 7002 4322

* Aceste estimări sunt derivate, fiind mai puțin precise decât cea a valorii coșului pentru familia de referință alcătuită din doi adulți și doi copii.

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).