O lege mută elevii de clasa a VIII-a exclusiv în programul de dimineață

O propunere legislativă avizată favorabil de Senat urmărește modificarea Legii 198/2023 a învățământului preuniversitar, astfel încât elevii de clasa a VIII-a să participe exclusiv la cursuri în programul de dimineață începând cu anul școlar 2026–2027, devansând termenul stabilit în prezent pentru 2030.

Inițiativa, discutată inițial cu aplicare imediată, a fost ajustată de comisiile parlamentare, care au introdus un termen de tranziție, menținut însă cu patru ani mai devreme decât cel prevăzut în lege. Potrivit proiectului, actualul articol care prevede obligativitatea programului de dimineață pentru clasa a VIII-a din 2030 ar urma să fie modificat astfel încât măsura să intre în vigoare de la următorul ciclu școlar.

Parlamentarii susțin că schimbul II sau chiar schimbul III, practicat în multe unități de învățământ, generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și reduce șansele reale la performanță, întrucât mulți copii ajung să rămână la școală până la ora 20:00.

Inițiatorii invocă studii potrivit cărora randamentul maxim al creierului este atins în prima parte a zilei, în special între orele 10:00 și 12:00, iar învățarea în intervalele tardive crește nivelul de stres, oboseala și riscul de tulburări de somn. În expunerea de motive se arată că programul de dimineață respectă principiul interesului superior al copilului, precum și obligația statului de a asigura protecția specială a minorilor.

Proiectul a primit un raport de admitere cu amendamente tehnice care corectează o eroare de trimitere la un articol nerelevant din lege. Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie votată de Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.