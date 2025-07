O inițiativă unică în județul Bacău: Clubul de carte al mămicilor

Roxana Popa, o tânără scriitoare și editoare din orașul Bacău, mamă a patru copii, a construit, în aproape un an și jumătate, un fenomen unic, inedit și exclusivist, la nivelul județului: Clubul de carte al mămicilor, ajuns, în luna iunie 2025, la cea de-a XVI-a ediție.

Lunar, femei care iubesc să citească și să scrie, majoritatea mame a mai mulți copii, se întâlnesc și dezbat o carte aleasă spre lectură, sub coordonarea Roxanei Popa, care, cu experiența sa de scriitoare și editoare la editura StoryCraft, călăuzește, cu delicatețe și carismă, acest traseu de explorare a literaturii și a sinelui. O lună, cartea aleasă spre lectură este un produs al editurii StoryCraft, iar luna următoare, mamele cititoare aleg un bestseller internațional. Accesul la club este gratuit, însă instinctul matern al membrelor face ca întâlnirea să pară cumva și o masă în familie, un „ceai de la ora 5”, pentru că fiecare aduce câte ceva pentru prietenele cititoare, câte o sticlă de apă, un desert, fructe sau alte asemenea „treats” pentru clipa lor de „evadare” și reconstrucție personală.

Clubul de carte al mămicilor, din Bacău, este, prin energia sa, un safe spot pentru femei, un spațiu în care se simt în siguranță să lase garda jos, să recunoască cu voce tare că nu e mereu ușor să fii mamă pentru doi – trei – patru copii, și, în același timp, să găsești timp și pentru tine., chiar dacă acest lucru este esențial pentru sănătatea ta mentală, pentru starea ta de bine și, în consecință, pentru starea de bine a întregii familii.

Cadrul pentru discuțiile libere ale Clubului de carte al mămicilor este ”Oaza ta de recreere”, un loc cu o energie pozitivă, departe de aglomerația orașului, pe strada Sânzienelor, în imediata vecinătate a Parcului Gherăiești, o terasă cu mușcate roșii și ”Dream cathers”, multă verdeață și locuri de joacă pentru copii, deschis acelor evenimente altfel, care te scot din rutina cotidiană.

Cea de-a XVI-a ediție a clubului a avut loc joi, 26 iunie, când a fost pusă în discuție cartea ”Dezvoltare personală”, un roman psihologic publicat la editura StoryCraft de Cornelia Voiculescu. În cele două ore ale întâlnirii, după discuții libere despre impactul cărții asupra fiecărei cititoare, despre structura romanului și a personajelor, participantele la Clubul de carte pentru mămici au avut șansa de a adresa întrebări directe autoarei Cornelia Voiculescu, care li s-a alăturat prin Zoom.

Întâlnirea cu autoarea Cornelia Voiculescu a adus, prin răspunsurile oferite la întrebările cititoarelor din Clubul de carte al mămicilor, chei de lectură pentru o carte pe cât de captivantă, pe atât de întunecată și copleșitoare, arătând realitatea dură din spatele mirajului oferit de industria de dezvoltare personală.

”Mie îmi plac cărțile cu antieroi, mi se pare că sunt genul de povești din care avem mult mai multe de învățat, decât din cele clasice, cu eroul protagonist, care se luptă, duce bătălia până la capăt și și câștigă. Foarte multe dintre scenele din carte sunt inspirate din realitate, din seminariile unor ”guru” din industrie. A trebuit să văd foarte multe documentare despre industria asta și am ajuns uneori în niște cotloane foarte nebănuite vizavi de victime ale acestor traineri. Ideea finală este că nimic nu este în controlul nostru, suntem înconjurați de industrii, de oameni, de cărți, de articole și podcast-uri care ne spun că majoritatea lucrurilor sunt în controlul nostru, dar realitatea este, de fapt, că e cam invers, marea majoritate a lucrurilor cu adevărat importante nu sunt în controlul nostru și până la urmă asta a fost și ideea cărții: un om oarecare, chinuit de suferință, care cade în mirajul ăsta că poate și el să dețină controlul la un moment dat”, s-a adresat scriitoarea Cornelia Voiculescu cititoarelor sale.

Membrele clubului interesate de a deveni ele însele scriitoare au putut afla de la autoarea cărții ”Dezvoltare personală” (una dintre cele mai discutate cărți, din toate edițiile, după cum s-a menționat în cadrul clubului), detalii despre structura narațiunii și a personajelor, motivații și indicii, dar și detalii despre rutina de scris și despre procesul de editare.

”Sunt onorată că ați ales cartea mea să fie subiect de discuție. Roxo (Roxana Popa, nota mea) este un editor excepțional și chiar m-a ajutat în procesul ăsta, și cu organizarea scenelor și cu rescrierea lor, și cu faptul că am primit un termen. Clubul de carte al mămicilor este o inițiativă foarte frumoasă, și eu am participat și am organizat în trecut cluburi de carte, e genul acela de comunitate, genul acela de activitate care aduce o lumină în întunericul fiecăruia. E foarte frumos acolo, sper să ajung și eu, din nou, la Bacău.”, a mai spus Cornelia Voiculescu.

A fost o după-amiază cu miros de caise, adevăruri literare, împletite cu adevăruri personale spuse fără teamă și fără rezervă, biscuiți cu ciocolată fără zahăr, struguri albi și, amestecat în briza caldă de vară, un foarte subtil și dulce miros de lapte matern. Și de chipsuri. ”Acasă le ascundem de copii, dar aici mai gustăm și noi”, râde una dintre mame, ca un puști prins cu o șotie, știind că va fi iertat.

”Ce frumoase sunt mamele de la clubul de carte!”, gândesc cu voce tare, privindu-le cum și-au oferit timp pentru a-și pune în valoare feminitatea, printr-o rochie, o buclă în păr, o bijuterie discretă și un blush subtil, timp pentru a respira într-un ritm interior natural, dar simțindu-le, în același timp, puterea de a gestiona, chiar de la distanță, o lume frumoasă, dar niciodată simplă, lumea familiei și a maternității.

”Ce final! Eu am plâns”, a mărturisit una dintre mamele cititoare, însărcinată cu al treilea copil, referitor la cartea ”Dezvoltare personală”. ”Ei, hormonii!, a venit instantaneu replica unei alte mămici, un ”inside joke” savurat de toată lumea, pentru că umorul este unul dintre ingredientele care face din comunitatea Clubului de carte al mămicilor un loc unde vii obosit și tensionat și pleci încărcat de energie bună și forță pentru a face față provocărilor zilnice din universul matern, pentru că te simți înțeleasă și acceptată. Și cine poate înțelege mai bine prin ce trece o femeie, în experiența sa maternă, decât o altă femeie mamă?

Următoarea intâlnire a Clubului de carte al mămicilor va avea loc, la Oaza ta de recreere, din strada Sânzienelor, miercuri, 30 iulie, când va fi discutată cartea ”Nuntașii”, de Alison Espach. Și, deși denumirea clubului sugerează că membrele sunt doar mame, invitația de participare e deschisă oricăror femei, indiferent dacă au sau nu copii.

INTERVIU / Scriitoarea Roxana Popa, inițiatoarea Clubului de carte al mămicilor:

”Clubul se vrea a fi o oază de ieșire din cotidian și un grup de susținere pentru femeile din orașul Bacău”

Laura Huiban: Când s-a înființat ”Clubul de carte al mămicilor” și de ce?

Roxana Popa: Am avut ideea înființării clubului în februarie anul trecut, când am lansat cartea mea de debut ”Eu nu sunt Super Mami”, a fost o lansare mare, cu 150 de persoane, și au venit multe mămici dornice să iasă din casă. Și am văzut atunci dorința asta a mamelor de a face și altceva, pe lângă rutina zilnică; le-am întrebat, printr-un sondaj, dacă ar vrea un club de carte și au răspuns destul de multe mămici cu ”Da, hai să facem!”. Și așa am început. Prima ediție a clubului a fost în martie 2024, chiar cu cartea mea, pe care am propus-o pentru lectură și discuții.

Laura Huiban: Ce carte a trezit cel mai mare interes și cele mai intense dezbateri, de până acum? Puteți da un exemplu sau două?

Roxana Popa: Am citit inclusiv ”Totul se termină cu noi”, de Colleen Hoover, am citit și ne-a plăcut ”Înainte să te cunosc”, de Jojo Moyes, iar din editura StoryCraft este foarte apreciată Ștefana Chelsău, care e și bestseller la noi pe editură, chiar următoarea carte StoryCraft propusă va fi a ei, în august, iar în luna iulie vom avea ”Nuntașii”, de Alison Espach.

Laura Huiban: Cum ați ajuns la ideea de a invita autorii cărților citite la întâlnirile clubului și cum răspund ei acestor invitații?

Roxana Popa: A venit natural pentru autorii din editură, pentru că multora dintre ei le-am fost editor, și, dacă-i cunosc personal, și, dacă am lucrat cu ei, m-am gândit că ar aduce un ”plus valoare” clubului să îi avem alături și să putem să-i întrebăm direct. Noi putem să vorbim între noi despre ”ce-a vrut să spună autorul”, dar este mult mai ușor să-l întrebi direct: ”Ce-ai vrut să spui cu asta?”, ”Care este tema cărții?” sau ”Cum ai ajuns să scrii o carte?”. În România destul de puțină lume se gândește la a scrie o carte și chiar reușește să facă asta.

Laura Huiban: Cum interacționează mămicile în cadrul clubului?

Roxana Popa: Pentru noi, e o ieșire din cotidian, și chiar, când am împlinit un an de club, am făcut o activitate destul de drăguță, am decorat coperțile cărților, cu ”diamante” și spuneau atunci fetele că pentru ele clubul este ”o gură de aer” și chiar îl așteaptă, lună de lună, își eliberează ziua de joi din săptămâna respectivă ca să poată să vină la întâlnire. Ne-am creat prietenii între noi, unele dintre fete s-au încumetrit. Avem mămici care au venit pentru prima dată la club proaspăt însărcinate, au venit toată sarcina, au născut și acum au revenit, cu bebelușii lăsați acasă sau chiar au venit uneori cu ei. După ce epuizăm subiectul carte, discutăm și de alte lucruri, de obicei despre copii, instinctual, după care ne spunem: ”Și așa vorbim despre copii suficient, hai să găsim altceva!”.

Laura Huiban: Clubul se adresează exclusiv doamnelor care au copii?

Roxana Popa: Nu neapărat, dar, în principiu, femeilor, pentru că noi avem nevoie să ieșim din casă. Nu întrebăm pe nimeni la intrare dacă au copii, dacă vor să ni se alăture, le așteptăm cu mare drag. Clubul se vrea a fi o oază de ieșire din cotidian și un grup de susținere pentru femeile din orașul Bacău. Cine dorește să fie la curent cu edițiile viitoare ale clubului, ne poate urmări conturile de social media, pe Instagram, la @clubuldecartealmamicilor și @eusuntroxo, și pe Facebook, pe contul Roxo T. Popa.

Laura Huiban: Participarea la club e gratuită?

Roxana Popa: Da, e gratuită. Am vrut să fac să ne fie ușor, oricum suntem mame, suntem ocupate, e greu să ieșim din casă, e greu să și terminăm de citit uneori. Sunt ediții la care doar jumătate dintre noi reușesc să termine cartea, pentru că acasă avem deja multe responsabilități. Așa că, da, am preferat să păstrez gratuită participarea la club, să nu adaug o povară financiară mămicilor sau un pretext în plus de a spune „pas” unei ieșiri de relaxare.

Laura Huiban: Ce-ați învățat dumneavoastră, ca scriitoare, ca editoare, ca organizator de astfel de evenimente, din aceste 16 ediții ale Clubului de carte al mămicilor?

Roxana Popa: Eu am avut întotdeauna greutatea de a duce lucrurile până la capăt, încep cu energie, și, undeva pe parcurs, se termină energia. În schimb, cu Clubul de carte al mămicilor n-a fost așa. Poate, undeva, în subconștient, aveam așteptarea asta, însă a venit foarte mult susținerea din partea fetelor, care întreabă mereu când e clubul următor, ce carte citim, și asta m-a animat pe mine foarte mult să continui și am trecut cumva de bariera aceea. Și asta am învățat: e foarte important să ai susținere, pentru că atunci lucrurile merg de la sine; deja nu mai este un efort să organizez clubul, vine natural, știu că a treia sau a patra săptămână a lunii am club de carte, citim cu toate cu drag, ne organizăm mai mult din mers, nu foarte obsesiv – compulsiv pe ceea ce înseamnă club, dar funcționează.

Laura Huiban: Apropo de susținere, cum privesc familia, tăticii / soții această ”ieșire” a fetelor din ”rolul” lor de mame, pentru seara clubului de carte? Înțeleg nevoia lor de a avea și timp pentru sine?

Roxana Popa: E o pauză, nu neapărat o ieșire. La început, chiar și soțul meu îmi spunea: ”Iar ai club? Iar te duci? Iar îți mai găsești ceva de făcut?”. Dar s-au învățat că avem nevoie de asta, pentru că, pentru o mămică cu doi copii mici, care stă acasă de doi ani, de patru ani, de mai mulți ani, pentru că acum se și lucrează de acasă mult, este foarte important să iasă din această rutina uneori. Pentru că efectiv stăm ”între patru pereți” și ieșim doar la cumpărături, să ducem gunoiul și să scoatem copiii în parc. Și atunci, ieșirea asta a trebuit să o înțeleagă și soții, pentru că avem nevoie. Nu e ușor să te duci la serviciu opt ore pe zi, dar ieși din casă, pe când bună parte dintre mamele care suntem la club stăm în casă, și avem nevoie să ieșim. Eu, cel puțin, de asta am avut nevoie. Mai ieșim și noi din casă, mai scoatem rochițele din dulap, mai punem un ruj. Practic, acest club a venit natural, și din nevoia mea de-a ieși. La fel și scrisul primei cărți. Eu mi-am dorit să scriu cărți pentru adolescenți și prima carte a ieșit o carte pentru mame, pentru că aceea era energia pe care o trăiam atunci. ”Eu nu sunt Super Mami”, cartea mea de debut, este despre o femeie care este pasionată de munca ei și, fix când să ajungă într-un punct foarte sus al carierei, află că este nsărcinată cu al treilea copil. Și atunci trebuie să echilibreze rolul de mamă, cu rolul de cercetător. A doua carte este mai aproape de ceea ce mi-am dorit eu dintodeuna să scriu, este o carte pentru adolescenți, se numește ”Cum să cucerești un băiat și alte planuri eșuate” și este despre o tânără adolescentă, de 17 ani, care își face un plan să-l cucerească pe fratele celei mai bune prietene ale sale. Bineînțeles că socoteala de-acasă cu cea din târg nu se pupă întotdeauna și avem o altă poveste de dragoste acolo. E un roman pentru adolescenți, Young Adults.

Alexandra Ciulină, antreprenoare, de formație economist, gazdă a Clubului de carte al mămicilor, la ”Oaza Ta de Recreere”, mamă a trei copii, în vârstă de 11, 9 și 5 ani:

„Clubul de carte m-a ajutat să ies din cochilia mea, eu fiind o persoană mai introvertită. Dacă la primele întâlniri am interacționat mai puțin, pe măsură ce am început să ne cunoaștem mai bine, am început să vorbesc mai mult, m-am împrietenit cu celelalte mămici și acum mă simt în largul meu de fiecare dată când ne întâlnim.

Ca mamă, petreci mult timp ocupându-te de casă și de copii, te împarți între mâncare, curățenie și treburi zilnice și ajungi să simți că ai nevoie, din când în când, de o pauză doar pentru tine, de un spațiu și un timp al tău, cu femei la fel ca tine, care să te înțeleagă, să nu te judece, eventual să te îmbrățișeze dacă ai o zi proastă.

Cel mai mare beneficiu al clubului este că ne oferă aceste momente de conectare sinceră. A pornit de la cărți, dar am ajuns să formăm prietenii frumoase. Uneori e mai mult despre socializare și conectare decât despre cărți. Iar faptul că putem discuta cu autori contemporani, în cadrul întâlnirilor noastre, mi se pare ceva inedit. Asta e partea cea mai faină, că poți să-i întrebi exact ce a fost în mintea lor când au ales să creeze un anumit personaj sau să-l pună în anumite situații care pot părea inexplicabile pentru cititor. Și să primești o explicație, chiar de la autor, este ceva cu adevărat special.

Iar “Oaza Ta de Recreere” a fost creată exact pentru astfel de momente de conectare, ca un spațiu care să aducă oamenii mai aproape de ei înșiși, de ceilalți și de natură. Aici, lăsăm deoparte grijile pentru a crea legături autentice și momente de suflet.

Clubul de carte e doar unul dintre reperele noastre, dar la noi în foișor s-au născut și alte cercuri de conectare: ateliere creative, ateliere de cusut, seri tematice și altele.

Mă bucur mult că, în sezonul cald, sunt gazda clubului de carte și a acestor întâlniri care aduc femeile împreună, într-un loc prietenos, în aer liber. Pentru că toți avem nevoie, din când în când, de un colț unde să ne încărcăm bateriile. Așa că așteptăm cu dragă inimă și alte mămici și femei care simt nevoia să iasă din rutină, să se regăsească printre oameni calzi, să râdă, să povestească și să se bucure de puțin timp pentru ele.”

Adriana Coroi, 33 de ani, casnică, mamă a doi copii de 4 ani și, respectiv, doi ani și patru luni, însărcinată, cu al treilea, în opt luni:

”Îmi place foarte mult clubul acesta de carte. Am început să vin din decembrie, anul trecut. Chiar mi-a lăsat o impresie foarte bună. Roxana e o coordonatoare super implicată, la toate cărțile pe care le-am citit. Chiar ne-aduce informații pe care nu le-am mai aflat până în momentul respectiv. Și faptul că este editoare cu siguranță o ajută foarte mult ca să știe mai multe lucruri despre cărțile respective, mai ales despre cele de la StoryCraft. Și așa am aflat și de o editură nouă, pe care n-o știam până acum.

Citesc după ce adorm copiii sau când am timp liber, că mă ajută și soțul, mai stă și el cu ei, și atunci mai pot să citesc, dar seara, de obicei. Soțul n-are nimic împotrivă să vin la club, știe că-mi place foarte mult și că mă regăsesc în anumite cărți, cu siguranță. Eu am terminat o facultate de litere, la fel ca Roxana, și atunci mă regăsesc cam în tot ce spune ea. Nu scriu, dar de citit îmi place foarte mult să citesc. Pentru mine, participarea la club este un timp în care mă relaxez, mă odihnesc și eu, că ai nevoie și de o pauză de la copii, cu siguranță, și îmi deschide calea spre alte cărți pe care eu nu eram obișnuită să le citesc sau refuzam sau mergeam fix pe genul meu, thriller, în general, asta îmi place. Și acum pot să citesc ceva diferit, nu neapărat pe placul meu sută la sută, dar măcar 50 la sută și tot mă ajută foarte mult. Recomand clubul și pentru că aici te întâlnești și cu alte mămici și ai parte de o experiență diferită, în Bacău nu prea sunt cluburi de carte, din păcate, și ar trebui să aibă parte și mămicile de acest timp pentru ele și, de ce nu, să citească cărți. Să aibă parte și de bucuria asta. Cititul este foarte important pentru minte și pentru suflet, cred”.

Alina Popovici, antreprenor, mamă a trei copii:

”Particip la clubul de carte chiar de la prima ediție și ușor am prins drag de comunitate, mereu au fost subiecte diferite, diverse, de dezbătut, dacă doream, ne exprimam părerea, dacă nu, nu, ceva foarte relaxant, și mi-a plăcut foarte mult acest lucru și faptul că din fiecare carte răsărea un semn de întrebare sau chiar se clarificau unele lucruri. Roxana conduce clubul foarte frumos, câteodată chiar face analiză literară și mi-a plăcut și asta foarte mult, pentru că, astfel, am înțeles mult mai bine cartea pe care-am citit-o.

Familia mea s-a obișnuit, a fost puțin greu la început, apoi a devenit ceva obișnuit, pentru că nu am nici foarte multe ieșiri în afară de acest club de carte, la un moment dat era singura mea ieșire într-o lună, seara, după ora 17.00. Mi-am dorit foarte mult lucrul acesta și s-a realizat. A trebuit să-mi doresc în primul rând și să găsesc soluții. După un astfel de moment doar pentru noi, revenim mult mai încrezătoare, ne găsim aici un mod de sprijin, simțim că suntem înțelese, că avem aceleași subiecte și că, doar dintr-o îmbrățișare, noi ne transmitem că: ”Știu cum este și la tine și la mine”, și este frumos că sunt și mame și alte fete care nu sunt mame, ne adunăm gândurile și revenim acasă mult mai liniștite după o astfel de întâlnire. Și copiii ne văd altfel și eu chiar cred că se transmite, pentru că mă văd cum citesc și, la un moment dat, cel mic, de trei ani, își luase cartea, se așezase în locul meu și mă imita că citește. Dar și cei mari mă privesc frumos că mă îmbrac oarecum diferit, ies din casă, mă-ntorc altfel, și contează să ne vadă un pic și diferit. Că viața nu se desfășoară doar acolo, în casă, și ideile pe care poate le spun după aceea le trezesc interesul și au impact”.

Ana – Maria, economist – contabil, 39 de ani, mamă a trei copii, de 10, 11 și 15 ani:

”Particip la club de la prima întâlnire, când s-a vorbit despre ”Eu nu sunt Super Mami”, am venit fără să citesc cartea, doar pentru că am auzit despre club și m-a încântat foarte tare ideea să particip și eu la un club de carte. Și pot să spun că atunci când m-am înscris eram într-o perioadă în care nu mai reușeam să citesc nimic, nu mai puteam, ori eram ocupată, ori eram surmenată și am zis: ”Băi, mă duc acolo, că, măcar, energia grupului mă va împinge să citesc”. Dacă ai disciplină, găsești timp pentru tot ce îți dorești, și pentru lectură, până la urmă. E un domeniu nou beletristica, pentru mine, de obicei citeam cărți de specialitate sau cărți de dezvoltare personală. Îmi place foarte mult și de Roxo, și de faptul cum dezvoltă ea subiecte și faptul că putem să vorbim, să interpretăm. Îmi place și întâlnirea, interacțiunea cu mămicile, cu gagicile (râde, nota mea). Eu fiind singură, cu copiii mei, ei știu că eu prețuiesc timpul doar pentru mine, dar de multe ori am venit și cu ei, și ei s-au jucat aici, la Oaza ta de recreere. Mi s-a părut foarte interesantă și interacțiunea cu autorii. Citind una dintre cărți, ”Luna de foc și merele de aur”, de Alina Skylark, am simțit energia autoarei, și mi-a plăcut foarte mult că mi s-a confirmat când am văzut-o la întâlnirea cu noi, că a fost exact ce mi-am imaginat. Avem nevoie să socializăm, avem nevoie de un grup din care să facem parte”.

Ana – Maria, 31 de ani, mamă a doi copii, absolventă de Litere:

”Știu de club de mai mult timp, o cunosc pe Roxana, dar e prima oară când particip. Iubesc să citesc, dar îmi place foarte mult și să scriu, scrisul pentru mine este terapeutic. De curând, m-am înscris într-un proiect, se numește ”Jurnal de mame” și acum lucrez la o carte care va fi lansată în luna februarie, anul viitor. Și acesta e un motiv în plus pentru care am venit, interesată de scris, de structură, de perspectiva autorilor. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat astăzi aici, pentru că, în primul rând, am putut să fiu eu însămi, am putut să merg și cu copiii; în al doilea rând, mi-a plăcut că fiecare și-a spus deschis opinia personală și ceea ce a simțit când a citit cartea. Și, mai mult de atât, îmi place că este un grup, o comunitate reală, nu online, și simt că aparțin de ceva. Mai particip și la alte proiecte, online, și mă simt bine și acolo, dar e altceva când te vezi cu oamenii, e o altă simțire”.