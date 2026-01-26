O femeie a căzut în lacul de la Insula de Agrement

În această după-amiază, pompierii din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane căzute în lacul din zona Insulei de Agrement Bacău.

La locul solicitării s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autospecială de scafandri cu barcă, precum și două ambulanțe SMURD.

Ajunși la fața locului, echipajele de intervenție au constatat faptul că o persoană de sex feminin fusese deja extrasă din apă de către trecători. Victima era conștientă, însă prezenta semne de hipotermie moderată.

Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Totodată, de la fața locului a fost preluat și transportat la spital de către echipajele SMURD și un minor care prezenta atac de panică.