O echipă de cadre didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat la un workshop internațional pentru tranziția verde

O echipă formată din nouă cadre didactice de la Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat la un workshop intensiv de trei zile organizat la Universitatea Østfold din Fredrikstad, Norvegia la sfârșitul lunii februarie. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cooperare bilaterală pentru o colaborare pe termen lung”, o inițiativă finanțată prin Mecanismul Financiar SEE, competiția „Bilateral Cooperation in the Green Transition”.

Acest proiect reprezintă un parteneriat strategic între Universitatea Østfold și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, având ca obiectiv principal consolidarea relațiilor internaționale și dezvoltarea unor soluții inovatoare și sustenabile în contextul tranziției către o economie verde. Prin acest demers, cele două instituții își propun să contribuie activ la promovarea eficienței energetice, a economiei circulare și a utilizării surselor regenerabile de energie, aspecte esențiale în atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate.

Workshop-ul a fost structurat astfel încât să faciliteze schimbul de cunoștințe și bune practici între participanți, oferindu-le acestora oportunitatea de a lua parte la seminarii tematice, studii de caz, vizite de studiu la companii relevante și sesiuni de networking. Printre subiectele principale abordate s-au numărat eficiența energetică în clădirile inteligente, strategii inovatoare pentru economia circulară și integrarea surselor de energie regenerabilă în sistemele actuale.

Unul dintre aspectele centrale ale evenimentului a fost promovarea colaborării internaționale prin crearea de sinergii între proiecte și parteneri din diferite domenii de expertiză. Discuțiile și activitățile desfășurate au subliniat necesitatea unor măsuri concrete pentru a accelera tranziția către energia verde și pentru a dezvolta soluții sustenabile care să sprijine, atât comunitățile locale, cât și mediul academic internațional.

Participarea echipei de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la acest workshop reafirmă angajamentul instituției pentru inovare și cooperare în domeniul sustenabilității, demonstrând că parteneriatele bilaterale joacă un rol crucial în abordarea provocărilor globale legate de mediu și energie.

Proiectul „Cooperare bilaterală pentru o colaborare pe termen lung” continuă să fie o inițiativă de referință pentru dezvoltarea unor soluții eficiente și durabile, consolidând relațiile dintre România și Norvegia și contribuind la construirea unui viitor mai verde și sustenabil pentru generațiile viitoare.