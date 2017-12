Ca în fiecare an, Moş Crăciun vine încărcat de daruri, pentru cei mici, dar şi pentru cei mari. Povestea spune că, în Ajun, creştinii de pretutindeni anunţă prin colinde şi cântece Naşterea Domnului Iisus Hristos: „Astăzi s-a născut Hristos/ Mesia chip luminos/ Lăudaţi şi cântaţi/ Şi vă bucuraţi!” Nici Steaua nu lipseşte, nici bucuria faptelor bune de peste an. Cu asemenea colinde, cântece, obiceiuri de iarnă, dansuri şi urări îi va bucura pe băcăuani şi Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, vineri, 22 decembrie, de la ora 16.00, într-un spectacol de o rară frumuseţe şi autenticitate, care va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Cu un scenariu, a cărui regie artistică aparţine maestrului coregraf Petre Vlase, director al Ansamblului „Busuiocul”, pe scenă vor evolua ansambluri de datini şi obiceiuri, cai, capre, mascaţi, colinde, Steaua, Anul Nou şi Anul Vechi, Sorcova, aduse de Ansamblul „Busuiocul”, Formaţia corală „Hai la Botoşani”, Grupul Folcloric „Mândruţele” din Chişinău, condus de Zinaida Bolboceanu, grupurile folclorice din Brusturoasa, Asău, Moineşti, Căiuţii albaştri din Hlipiceni – Botoşani, Flori de câmp. Colindele şi cântecele de Crăciun vor fi dăruite de preoţii solişti Ionuţ Avram, Ciprian Ignat şi Ioan Ciobanu, de cunoscutele soliste Georgiana Păduraru, Paula Florescu, Ana Dancă, Irina Sabău, Florin Popa etc. În premieră, vor evolua „Junii Busuiocului”, iar dansatorii se vor întrece în frumoase suite de pe Bistriţa, Trotuş şi Siret. Profesioniştii de la „Busuiocul” vă invită să petreceţi împreună Crăciunul, vineri, 22 decembrie, ora 16.00, la Teatrul de Vară. 0 SHARES Share Tweet

