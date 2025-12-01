O butelie a explodat la Pârjol. Nu există victime

luni, 1 decembrie 2025
În această seară, în urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei explozii produse la o butelie de gaz, pe raza localității Pârjol.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma recunoașterii efectuate, s-a confirmat faptul că o butelie a explodat, evenimentul nefiind urmat de incendiu.

În momentul deflagrației, în interiorul locuinței se afla un bărbat în vârstă de aproximativ 59 de ani. Acesta era conștient și a fost evaluat medical de echipajul SAJ.

Bărbatul a refuzat transportul la spital.

Forțele de intervenție au asigurat zona și au înlăturat pericolul.

