O butelie a explodat la Pârjol. Nu există victime

În această seară, în urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei explozii produse la o butelie de gaz, pe raza localității Pârjol.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma recunoașterii efectuate, s-a confirmat faptul că o butelie a explodat, evenimentul nefiind urmat de incendiu.

În momentul deflagrației, în interiorul locuinței se afla un bărbat în vârstă de aproximativ 59 de ani. Acesta era conștient și a fost evaluat medical de echipajul SAJ.

Bărbatul a refuzat transportul la spital.

Forțele de intervenție au asigurat zona și au înlăturat pericolul.