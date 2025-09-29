Numerarul înseamnă libertate și proprietate

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, atrage atenția că limitarea sau eliminarea plăților în numerar reprezintă un atac la libertatea și proprietatea cetățeanului.

Plata în numerar este, potrivit acestuia, un drept fundamental la care nu se poate renunța, iar Târziu a afirmat acest lucru de nenumărate ori în ultimii ani, chiar cu riscul de a fi etichetat în fel și chip.

Recent, surpriza a venit din partea Băncii Centrale Europene, care, deși anterior promova digitalizarea plăților, recomandă acum cetățenilor să păstreze numerar în caz de „instabilitate majoră”.

Europarlamentarul se întreabă dacă acest mesaj reprezintă un semn de luciditate de ultim moment sau un avertisment serios, dar subliniază că nu poate fi ignorat.

Pentru Claudiu Richard Târziu, această situație reafirmă un adevăr esențial: banii fizici reprezintă cea mai concretă formă de proprietate a cetățenilor. El respinge utopiile neomarxiste și insistă că dreptul de a plăti în numerar nu poate fi eliminat sau redus.

