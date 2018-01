Județul Bacău se află sub avertizarea cod portocaliu de vreme rea începând de miercuri. Din cauza vântului și a ninsorii abundente, cinci școli din județ și-au suspendat cursurile și mii de gospodării au rămas fără curent. „La ora aceasta (11.40, n.r.), nu avem drumuri naționale și județene blocate, se circulă pe ambele sensuri fără probleme”, a declarat Maricica Luminița Coșa, la încheierea videoconferinței cu premierul Mihai Fifor și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Totuși, pe unele tronsoane ale drumurilor comunale se circulă cu dificultate, în condiții de iarnă.

„Nu avem localități izolate. Monitorizăm în permanență femeile însărcinate, persoanele dializate și persoanele care au nevoie de oxigen", a mai spus Maricica Luminița Coșa. Numărul consumatorilor care nu sunt alimentați cu energie electrică a scăzut de la 13.700 la 10.000 și se lucrează în cotinuare la remedierea avariilor. Din ordinul prefectului, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență funcționează Comandamentul județean pentru deszăpezire. Avertizarea meteorologică de cod portocaliu/galben este valabilă până joi, la ora 20.

