Sponsorul care a donat echipamentul de plasmafereză amenință să-l ia înapoi deoarece acesta nu ar fi folosit. În replică, directorul Centrului de Transfuzii spune că echipamentul nu e utilizat deoarece nu mai există cerere pentru plasmă.

O informare sosită la Centrul de Transfuzii din Bacău, prin care sponsorul care a adus anul trecut echipamentul de plasmafereză (cu ajutorul căruia se recoltează plasmă pentru tratarea bolnavilor de Covid 19-n.r.) a anunțat intenția de a retrage acest aparat, a creat multe discuții și a ridicat semne de întrebare. Am cerut însă informații chiar de la dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău, tocmai pentru a arăta cum este de fapt situația. Unitatea de Transfuzii din Bacău nu este singura care a primit această înștiințare, notificarea prin care sponsorul care a pus la dispoziție aceste aparate intenționează să le retragă ajungând la mai multe Centre de Transfuzii din țară. Circulara a ajuns la Centrul din Bacău vineri, 6 februarie, în ea fiind reproșat faptul că nu s-au respectat prevederile contractului de sponsorizare.

Numărul donatorilor de plasmă a scăzut

„Eu nu știu care sunt acele prevederi pentru că în Centrul nostru aparatul a ajuns printr-un contract de comodat de la Spitalul Județean. În peste 20 de unități din țară au ajuns aceste aparate fie prin spitalele județene, fie prin consiliile județene”, a explicat dr. Adriana Ghindă. Dacă la începutul pandemiei, chiar în starea de urgență, pe fondul lipsei de informații au fost puține donări de plasmă prin această metodă, ulterior au fost creșteri ale numărului de donatori, vârful fiind în luna noiembrie. Apoi numărul acestora a scăzut dramatic. „Între timp, doritorii au aflat că pot dona plasmă și prin plasmafereză, dar și prin donare standard. La un moment dat, cererea de plasmă Covid a scăzut și în continuare este mică”, a mai precizat șefa Centrului de Transfuzii care a completat, vizavi de problema creată de informarea sosită de la sponsor, că: „toate colegele din țară care au primit aparatul în acest fel, spun că era stipulat în contractul acela și un anume număr de plasmafereze pe lună. Noi avem un contract de comodat, prin care, Spitalul Județean ne pune la dispoziție acest aparat și consumabilele, și atât. E posibil ca prin Consilul Județean să existe un altfel de contract. Dacă e așa, ce scrie acolo, noi nu știm.”

Se deschide Cutia Pandorei

Informarea sosită de la sponsor spune că:

„Dacă în termen de 7 zile de la primirea acestei adrese, ne faceți cunoscut un plan de remediere prin care să se corecteze toate deficiențele amintite mai sus atunci nu vom retrage echipamentul de plasmaferză. Prin planul de remediere trebuie să ne asigurați că: dispuneți de personal suficient, organizați campanii de informare a populației cu privire la importanța donării de plasmă convalescentă și că în spitalele din județ se administrează plasmă convalescentă recoltată conform protocolului de tratament al infecției cu virusul Sars-Cov-2.”

Toate aceste prevederi deschid practic o Cutie a Pandorei, în sensul că este bine știut că centrul băcăuan este subdimensionat din punct de vedere al personalului. „Noi nu am dispus de personal suficient, dar asta nu ne-a împiedicat să folosim la maxim aparatul de plasmafereză. Când am primit aparatul, pe 30 aprilie, am făcut adrese la DSP, la Consilul Județean, Spitalul Județean de Urgență, Institutul Național de Hematologie, inclusiv Ministerului Sănătății prin care ceream alocarea unui medic și a unui asistent. Apoi am cerut măcar detașare. Toate centrele din țară sunt subdimensionate din punct de vedere al personalului…”, a declarat dr. Adriana Ghindă.

Apoi, în nenumărate rânduri, chiar noi am mai scris despre evoluția acestei metode și am surprins momentele când Centrul de Transfuzii a încheiat protocoale cu spitalele care tratează pacienți cu Covid 19 sau atunci când au fost trimise notificări prin poștă celor declarați vindecați de această boală.

Plasma se poate obține și din sângele donat prin metoda clasică

Șefa de la Centrul de Transfuzii a dat asigurări că în acest moment sunt stocuri suficiente de plasmă Covid și că această materie nu prea mai este solicitată, în schimb este lipsă de sânge. „Astfel, am preferat o soluție de mijloc. Am preferat să recoltăm prin donare standard, astfel obținând și plasmă Covid și «roșu». Le-am explicat întotdeauna donatorilor ambeler procedee. Astfel, sunt unii care nu agrează ideea să stea o oră și jumătate conectați la un aparat, cât durează plasmafereza. Sunt donatori care vor numai prin procedeu clasic, mai ales cei care sunt donatori fidelizați. Am avut și donatori care au venit la plasmafereză din două în două săptămâni. Deci nu se poate spune că nu s-a folosit plasmafereza. Ne-am făcut treaba cu el. Că nu mai sunt cereri, că donatorii de plasmă s-au împuținat, nu mai ține noi. Ultima comandă de plasmă Covid am avut-o în 11 ianuarie”, a explicat în final dr. Adriana Ghindă care a ținut să sublinieze că Centrul de Transfuzii Bacău nu are nici o culoare politică și că nimeni din personalul centrului nu face parte din vreun partid politic. Sunt profesioniști și nu doresc decât să-și facă treaba.