Nu a oprit la semnalul polițiștilor, dar a fost prins și reținut

Un bărbat de 34 de ani, din Bacău, a fost reținut pentru 24 de ore după ce nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor și a încercat să se sustragă controlului rutier.

Incidentul a avut loc la data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, când o patrulă auto de siguranță publică din cadrul Secția 2 Poliție Bacău a efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului. Conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar pe strada Primăverii, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un stâlp aflat pe trotuar. După impact, bărbatul a abandonat autoturismul și a fugit de la fața locului, însă a fost prins și imobilizat de polițiști la scurt timp.

În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere, dreptul de a conduce fiindu-i anulat. De asemenea, acesta emana halenă alcoolică, fiind testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 34 de ani, cercetările fiind continuate sub coordonarea Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor.