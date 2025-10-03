Noutăți de la Loteria Română. Premii mai mari pentru jucătorii care ghicesc trei numere

Loteria Română a anunțat o schimbare importantă menită să crească atractivitatea jocului și să răsplătească mai consistent norocul mic, dar constant, al jucătorilor.

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49 (trei numere ghicite) va fi majorată de la 30 de lei la 50 de lei.

Categoria a IV-a este singura categorie de câștig cu valoare fixă la Loto 6/49. Aceasta se obține prin ghicirea a trei numere din cele șase extrase.

Până acum, un bilet norocos cu trei numere câștigătoare aducea un premiu de 30 de lei.